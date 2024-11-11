Sıkı bir okuyucuysanız ve kitaplığınızda yeni kitaplara her zaman yer varsa, sizin için harika bir okuma listesi hazırladık. Listemizde farklı türlerden kitaplar var. Kitap tavsiye etmek riskli bir iş farkındayız! Kitaplığınızda mutlaka olmasını isteyeceğiniz bazı kitapları derledik. İşte “bu hafta hangi kitapları okusak?” sorusunun yanıtı…

Sakura Baharı / Marie Jaffredo

Ödüllü yazardan ruha iyi gelen bir kitap… Harika çizimleri ve renkleriyle annesini kaybetmiş küçük bir kızın babası iş seyahatine gittiğinde anneannesini ve kültürünü tanıma yolculuğunu konu alan hikaye. Kendini kaybolmuş hisseden bir çocuğun dönüşüm hikayesi. Şehir merkezinden uzakta doğal bir yaşam, ev yapımı geleneksel lezzetler, yüzleşmesi ertelenmiş bir dram…

Hayata bir kere daha tutunan ve yeniden mutlu bir kız olan Sakura’nın hikayesi yüzünüzde bir gülümseme bırakacak. Fransa ve Japonya’da çok sevilen, Türkiye’de paylaşılamayan eser Sakura Baharı, Athica Books ve Karakarga Yayınları’ndan çıktı.

Felsefeden Doğan Yaşam / Ahmet İnam

Destek Yayınları tarafından yayımlanan “Felsefeden Doğan Yaşam,” okurlarını Prof. Dr. Ahmet İnam’ın derin düşünce ve sorgulama dolu bir yolculuğa davet ederek, felsefi düşünmenin pratik ve yaşamsal yönlerini keşfetme fırsatı sunuyor. Özlem Küskü’nün sorularıyla açılan bu canlı ve zengin felsefi sohbette Prof. Dr. Ahmet İnam, çağın sıkışmış insanına yeni kapılar aralıyor. Felsefeyi literatüre sıkışmış kalıplarından kurtararak ve insanın insan olma sürecine nasıl katkı sağlayacağını anlatarak felsefeyi yalnızca düşünsel değil, insanca yaşanabilecek bir yaşam biçimi olarak ele alıyor. Yazar, geçmişin bilgeliğiyle harmanladığı felsefi düşüncelerini okuyucuya, eleştirel ve samimi bir dialogos eşliğinde sunuyor. Okuyuculara, hazır kalıplardan sıyrılmalarını ve sorgulayıcı bir yaşam pratiğini benimsemelerini öneriyor.

“Felsefeden Doğan Yaşam,” felsefeyi gündelik yaşamla bütünleştirmek, varoluşsal sorulara yanıt aramak ve düşünme cesaretini kuşanmak isteyen okurlar için benzersiz bir kaynak sunuyor. Akademik bilgiye boğulmadan, içten ve herkesin kendi hayatına dokunacak bir dille kaleme alınan bu kitap, çağın sıkışmış insanına hitap eden önemli bir başucu kitabı niteliğinde.

Birlikte Düşünmek / Akgün Tokatlı

Akgün Tokatlı’nın kaleme aldığı “Birlikte Düşünmek,” iş hayatında verimli iletişim kurmak, etkili toplantılar gerçekleştirmek ve çözüm odaklı düşünme süreçleri oluşturmak isteyenler için bir rehber niteliği taşıyor. Kitap, bir araya gelerek düşünen, tartışan ve sorunları çözmeyi hedefleyen grupların başarıya ulaşmasını sağlayan temel ilkeleri ortaya koyuyor.

Tokatlı, yüzlerce kolaylaştırıcılık deneyiminden yola çıkarak hazırladığı bu kitapta, iş dünyasında sıklıkla karşılaşılan, ekiplerin birbirini anlamakta zorlandığı veya yapıcı bir diyalog kurmanın güç olduğu anlar için pratik ve uygulanabilir çözümler öneriyor. Akgün Tokatlı’nın yazdığı “Birlikte Düşünmek” Destek Yayınları’ndan çıktı.

Nazik Bir Hatırlatma / Melis Bozkurt

Destek Yayınları’ndan çıkan Melis Bozkurt’un yeni kitabı “Nazik Bir Hatırlatma,” okurlara derin bir içsel yolculuk ve kendini keşfetme fırsatı sunuyor. Cesaret ve farkındalık üzerine kurgulanan bu eser, modern hayatın karmaşasında kaybolmuş bireyler için nazik bir rehber olmayı amaçlıyor. Bozkurt, sade ve akıcı bir dille yazdığı kitabında, okuyuculara kendi hikâyelerinin başkahramanı olmaları için ilham veriyor.

“Cesaretin var mı pencerelerini sonuna kadar açmaya?” sorusuyla başlayan “Nazik Bir Hatırlatma,” içsel güç, farkındalık, sevgi, özgürlük ve insan ilişkileri gibi evrensel temaları işliyor. Her sayfasında okurlarını içsel sorgulamalara yönlendiren kitap, hayatın her anında karşılaşabileceğimiz, ancak bazen göz ardı ettiğimiz değerleri yeniden düşünmeye davet ediyor.

“Nazik Bir Hatırlatma,” içsel huzuru ve mutluluğu arayan her birey için eşsiz bir rehber niteliğinde. Melis Bozkurt’un samimi anlatımı, okurlara içsel bir ayna tutarken, günlük yaşamın sıradan anlarında dahi derin bir anlam bulmalarını sağlıyor.

Eldeki Malzemelerle Mutlu Olma Sanatı / Demet Işıl

Demet Işıl’ın yeni kitabı “Eldeki Malzemelerle Mutlu Olma Sanatı,” hayatın beklenmedik zorluklarıyla başa çıkma konusunda okuyuculara ilham veriyor. Kanserle olan mücadelesini, bir boşanmanın getirdiği duygusal süreçleri ve kendine yeniden tutunma yolculuğunu anlatan Işıl, okurlarına “eldeki malzemelerle” mutluluğun yollarını keşfetme fırsatı sunuyor.

Işıl, kanserle mücadele, boşanma, annelik ve yalnızlık gibi birçok karmaşık süreci hayatına dahil ederken, “eldeki malzemelerle” mutluluğu yeniden yaratmanın formülünü arıyor. Kendi tecrübelerini samimi ve içten bir dille anlatırken, okuyucularına da aynı mücadele gücünü aşılamayı hedefliyor.

Yaşamın kaçınılmaz değişimlerine karşı hazırlıksız yakalanan her bireyin kendine dair bir şeyler bulabileceği bu kitap, içsel gücü keşfetmek ve kendiyle barışmak isteyen okurlar için güçlü bir rehber. Eldeki Malzemelerle Mutlu Olma Sanatı, kendini yeniden keşfetmek ve hayatı olduğu gibi kabul etmek isteyenlere yol gösteriyor.