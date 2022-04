Sinema sevenlerin merak ettiği ve araştırmış olduğu konulardan bir tanesi de vizyona girecek olan filmler… Gündemde hangi filmlerin yer alacağı bir yandan konuşuluyorken, bu hafta vizyona girecek olan yeni filmlerin isimleri belli oldu. İşte bu hafta vizyona girecek filmler…

Kuzeyli

Kuzeyli (The Northman), öldürülen babasının intikamını almaya kararlı olan bir Viking prensinin hikayesini konu ediyor.

Kerr

Genç bir adam olan Can, babasının cenazesi için kasabaya geldiğinde kendisini beklenmedik durumların içinde bulur. Bir cinayete tanık olan Can, kendisini umursamayıp sakince olay yerinden ayrılan katil ile ilgili bildiklerini polislere anlatır. İfade vermesinin ardından polisler Can’ın kasabadan ayrılmasına izin vermez. Kasabada zaman geçirdikçe babasının tuhaf arkadaşlarıyla tanışmaya başlayan Can, bir gün ölen babasının terzi dükkanında katille yeniden karşılaşır.

Gün Batımı

Gün Batımı, acil bir durum nedeniyle tatillerini yarıda kesmek zorunda kalan Colin ile Alexa’nın hikayesini konu ediyor. Varlıklı bir İngiliz ailesinin iki üyesi olan Alice ve Neil Bennett, ailenin genç üyeleri Colin ve Alexa ile Meksika’nın Acapulco kentine tatile gider.

Cesur İtfaiyeci

Cesur İtfaiyeci, en büyük hayali itfaiyeci olmak olan bir gencin hikayesini konu ediyor. On altı yaşındaki Gerogia Nolan, babası gibi itfaiyeci olmayı hayal eden bir gençtir. Gizemli bir kundakçının Broadway’i yakmaya başlamasıyla New York itfaiyecileri gizemli bir şekilde ortadan kaybolmaya başlar.

Kuluçka

Kuluçka, hayatının değişmesine neden olacak bir yumurta bulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Jimnastikçi olan genç bir kız, umutsuzca hırslı ve takıntılı annesini memnun etmek için çabalar.

Cehennem Öfkesi: Ave Marie

Cehennem Öfkesi: Ave Marie, hayatta kalmak için kendisinden istenilenleri yerine getirmek zorunda olan bir kadının hikayesini konu ediyor. Fransız Marie Dujardin, ülkesinin vatandaşları tarafından hain olarak damgalanır.

Nuh’un Gemisi Cudi’de 2

Nuh’un Gemisi Cudi’de 2, Şırnak’ta belediye seçimlerini kazanmak için çalışan insanlar ile bu sırada kavuşacakları günün hayalini kuran iki aşağın hikayesini konu ediyor. Şırnak’ta Belediye Başkanlığı seçimleri zamanı gelmiştir. Başkan adayı olan Selo ve rakiplerinin vaatleri Cudi’ye kadar dayanır. Ancak gözünü Cudi’ye çeviren yalnızca onlar değildir.

Hüddam’ın Soyu: Marid Cinleri

Hakan, babaannesinin eşyalarını kendisine miras bıraktığını öğrenir. Eşyaların arasında yıllar önce yaşayan ve Hüddam olan büyük babasına ait olan bir vazo da vardır. Cinler ile iletişim kurabilen Hüddam, vazonun içerisine büyü ile Marid kabilesinden bir cini mühürlemiştir. Büyüyü sadece Hüddam’ın kanından biri çözebilmektedir. Vazonun gizeminden bihaber olan Hakan, cinlerin kendisine kurduğu tuzaklarla mücadele etmek zorunda kalır.

Sihirli Orman: Peri Kraliçesi

Sihirli Orman: Peri Kraliçesi, yanlışlıkla bir ormana giren bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Bir grup arkadaş, yanlışlıkla girdikleri ormandan çıkmanın yolunu arar. Ancak onların ormandan kurtulabilmeleri için öncelikle Kraliçe Peri’yi kurtarmaları gerekir.