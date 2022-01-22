Bir süredir ekranlardan uzak olan Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran 33 yaşındaki Küçükköse, güzelliğiyle de hayran bıraktı. Ortaya çıkan kardeşi ise herkesi şaşırttı..

Deniz Yıldızı, Günahkar, Beni Affet, Mehmet Bir Cihan Fatihi, Kara Sevda, Rüya ve Zemheri gibi dizilerde rol alan Küçükköse, bu kez ikiz kardeşiyle gündeme geldi.

Deniz adındaki ikiziyle poz veren ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun ikizini görenler ayırt etmekte zorluk çekerken şaşkınlıklarını da gizleyemedi.