HBO Max, Türkiye’de Erişime Açılıyor

2020’de yayın hayatına başlayan HBO Max, 2022 yılında Türkiye’ye geliyor.

Yazı Öykü Bilgin

WarnerMedia’nın yayın hizmeti HBO Max, Türkiye, İsveç, Danimarka, Norveç, İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri için abonelik fiyatlarını ve detaylarını açıkladı. HBO Max şu anda ABD’de ve Latin Amerika ile Karayipler’deki 39 bölgede bulunuyor. İçerikleri vizyona girdikleri zamandan belli süre sonra kanalda yayınlama kararında olan platform, ilk dönemlerinde sinemalarla aynı anda yayınlama kararı almasıyla çok eleştirilmişti. Bu olumlu yönde değişen karar ve içeriklerin çeşitliliğiyle abone sayısı günden güne artmakta. Her geçen gün yeni ülkelere açılacağı kararını yayınlayan HBO Max, yeni yapılan açıklamayla Türkiye dahil 7 ülkeye daha açılmayı planladıklarının altını çizdi.

HBO Max’in uluslararası bölümü yöneticisi Johannes Larcher, şirketin 2026 yılına kadar 190 ülkeye ulaşmayı planladığını açıkladı. Etkinlik sırasında ortaya çıkan önemli içerikler arasında Game of Thrones’un spin off’u House of the Dragon, Succession, Euphoria, Sex and the City, Dune ve The Matrix Resurrection var. Çok sayıda dizi ve filmi bünyesinde barındıran HBO Max’in Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.