Hasan Can Kaya TikTok’ta rekor kırdı!

Youtube’da başlayıp Exxen’de devam eden ‘Konuşanlar’ programı ile kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, sosyal medyada paylaşılan videosu ile Amerikalı komedyen Ellen DeGeneres’in izlenme rekorunu kırdı. Acun Ilıcalı’nın kurduğu platformda yaklaşık bir yıldır programına devam Kaya, tüm dijital yayın platformları arasında en çok izlenme sayılarına ulaşarak adından söz ettirmişti.

Kısa sürede birçok başarıya imzasını atan Kaya, TikTok hesabı olmamasına rağmen paylaşılan video ile 1 milyar izlenme sayısını geçerek, Amerika’nın en ünlü kadın stand-up komedyeni Ellen DeGeneresi’i arkasında bıraktı.