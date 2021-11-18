Hakan Ural: “Yaşadıklarımı idrak edebilmiş değilim”

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören Hakan Ural yakın bir zaman önce sağlığına kavuşmuştu. Hakan Ural, kontrol için hastaneye gitti. Hastane çıkışında görüntülenen Hakan Ural, geçirdiği süreç hakkında konuştu. Zor günler geçirdiğini söyleyen Ural, “Zor bir süreç geçirdim. Halen yaşadıklarımı idrak edebilmiş değilim. Rüya gibiydi. Allah kimseye yaşatmasın. Sağlık çok önemli. Her şey şu an iyi görünüyor. Ana bakmak lazım, geçmişte kalmamak lazım” dedi.