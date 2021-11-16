Gucci Milano Moda Haftası’na geri dönüyor

Gucci, Milano Moda Haftası’na geri dönüyor.

Şirket başkanı ve CEO’su Marco Bizzarri Gucci’nin yeni koleksiyonunun, Şubat ayında Milano’da bir gösteri ile sergileneceğini duyurdu.

Gucci’nin Milano Moda Haftası’ndaki defilesi, markanın kreatif direktörü Alessandro Michele’in sonbahar 2020 kadın koleksiyonunu sunmak için bir podyum etkinliğini niteliğinde olacak.

Bu ayın başlarında fiziksel podyum formatına geri dönen İtalyan marka, Los Angeles’ın Hollywood Bulvarı’nda ev sahipliği yaptığı 2022 baharı “Gucci Love Parade” defilesini gerçekleştirdi.