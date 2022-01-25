Marilyn Manson hakkında, eski nişanlısı Evan Rachel Wood yayınlanan bir belgeselde yeni iddialarda bulundu. Wood, ünlü şarkıcının, klip çekimi sırasında kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Oyuncu Evan Rachel Wood, 2007 ile 2010 yılları arasında nişanlısı rock şarkıcısı Marilyn Manson’ın 2007’de çıkardığı Heart-Shaped Glasses şarkısının klip çekimi sırasında kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.

34 yaşındaki Wood, Manson’a yönelik iddialarını ortaya koyduğu ve Sundance Film Festivali’nde gösterilen Phoenix Rising adlı belgeselde suçlamalarda bulundu.

“Benimle gerçekten birlikte olmaya başladı”

Belgeselde Wood, Heart-Shaped Glasses adlı şarkının video çekiminin planlandığı gibi gitmediğini söyleyerek, “Klip için simüle edilmiş bir seks sahnesi planlamıştık. Ancak kameralar çalışmaya başlar başlamaz benimle gerçekten birlikte olmaya başladı. Bu asla rıza gösterdiğim bir şey değildi” dedi.

“Kimse beni korumuyordu”

Yönetmen koltuğunda Amy Berg’in oturduğu belgeselde konuşan Wood, “Ben profesyonel bir oyuncuyum, hayatım boyunca bunu yaptım ve bugüne kadar hayatımda hiç bu kadar profesyonel olmayan bir sette bulunmadım. Tam bir kaos vardı ve kendimi rahat hissetmiyordum. Kimse beni korumuyordu. Videoyu çekmek gerçekten üzücü bir deneyimdi” diye konuştu.

“Kendimi nasıl savunacağımı veya hayır diyeceğimi bilmiyordum”

Westworld dizisiyle yıldızı parşayan Wood, “Kendimi nasıl savunacağımı veya hayır diyeceğimi bilmiyordum çünkü asla karşılık vermemek için şartlandırılmış ve koşullandırılmıştım – sadece emirlere uymak için” diye devam etti.

“İğrendim ve sanki yanlış bir şey yapmışım gibi hissettim”

O anlarda hissettiklerini ve set ekibinin nasıl şaşırdığını da “İğrendim ve sanki yanlış bir şey yapmışım gibi hissettim ve ekibin gergin olduğunu, ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyebilirim” diye anlattı.