Ekim 2021 Sanat Olayları

Online’dan uzaklaşıp özlediğimiz günleri yavaş yavaş da olsa yaşamaya başladığımız şu günlerde yeni sergi açılışları ve konserler heyecan uyandırıyor.

Açık havada müzik keyfi

İstanbulluların geçmişten bugüne konser keyfini yaşadığı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi sezonu harika konserlerle kapatmaya hazırlanıyor. Serdar Ortaç, Yüksek Sadakat, Nil Karaibrahimgil ve MFÖ’nün yer alacağı kapanış konserleri için biletler biletinial.com üzerinden satışa çıktı.

Bir Katlin Provası

Azade Köker’in Bir Katlin Provası başlıklı yeni sergisi sanatçının kadın cinsiyeti, kimliği ve bedenine yönelik sorgulamalarını yansıtıyor. Sergideki eserlerde kullanılan görsel referanslar, günümüzde kadına yönelik sıklıkla rastladığımız taciz ve şiddet sahnelerini belgeliyor. Seyirciyi bugünden farklı zamanlara götüren heykellerde Antik Yunan döneminin ve fütüristik yapıların karanlık izleriyle karşılaşmak mümkün. Zilberman’ın ev sahipliği yaptığı sergiyi 4 Aralık’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

Kendini Bilmeyen Resim

Murat Şahinler’in son yıllarda ürettiği çalışmalarını yan yana getiren Kendini Bilmeyen Resim adlı sergisi Pilot Galeri’de açıldı. Sanatçının bir kuşak resmi olarak tanımladığı resimleri hem biçimsel hem de zamansal bir “kuşağa” göndermede bulunuyor. Şahinler’in tanıklık ettiği ve bir parçası olduğu kendi kuşağına olduğu kadar biçimsel bir yakınlıkla “kuşak resimlerine” atıfla üretilen çalışmalar, çok katmanlı bir gramere işaret ediyor. Sergiyi 30 Ekim’e kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Konser serisi

World Akustik konser serisi, Ekim ayı boyunca Yapı Kredi bomontiada Avlu’da devam ediyor. Alternatif sahnenin öne çıkan isimlerinden Nova Norda, Fatma Turgut ve Adamlar’ın yanı sıra son yılların yükselen gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz da performans sergileyecek. Başlangıçta indie-folk olarak adlandırdıkları müzik tarzlarını, yaptıkları deneylerle sürekli evrimleştirerek, elektronik unsurlara ve dans beat’lerine de yer verdikleri, maceracı bir doğrultuda yoluna devam eden grubu 21 Ekim’de dinleyebilirsiniz.

Karma sergi

Sevil Dolmacı Art Gallery, Dr. Kathy Battista küratörlüğünde, 16 uluslararası çağdaş sanatçının yer aldığı Every thing Has Its Place isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Geleneksel natürmort türünün yeni bir yorumunu sunan, galerinin ihtişam ve lüks dolu geçmişinden ve mimarisinden de ilham alan sergi 1 Ekim-2 Kasım günleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.