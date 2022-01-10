Sosyal Medya fenomeni Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal Medya fenomeni Ece Ronay, ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil’in ‘taciz’ ettiğine ilişkin şikayetçi olmuştu. Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

3 aylık hamile olan Ece Ronay yaptığı paylaşımda düğünü ise yazın yapacaklarını açıkladı.

Ece Ronay, “Bugün düğünüm yapılmadı. Sadece nikah yapıldı. Kalabalık bir nikah oldu. Kır düğünü istediğim için düğün yazın olacak” ifadelerine yer verdi.