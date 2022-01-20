Türkiye’nin fenomen dizileri arasında yer alan Çukur’un oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu açıkladı.

Çukur dizisinde Timsah Celil karakterine can veren Ahmet Melih Yılmaz trans birey oldu. Değişimini sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Trans birey olduğunu saklamayan oyuncu sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

Tiktok ve Instagram hesabında günlük yaşantısına dair paylaşımlarda bulunan Ahmet Melih Yılmaz, “Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim” dedi.

“Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi” diyen oyuncu son haliyle dikkatleri üzerine çekti.