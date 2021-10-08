Camdaki Kız Zirvede

‘Camdaki Kız’ dizisi, dün akşam yayınlanan bölümüyle günün en çok izlenen yapımı oldu, sosyal medyaya da damga vurdu.

Kantar Medya’nın verilerine göre; Camdaki Kız’ın 14. bölümü Total kategorisinde 7,06 reyting ve yüzde 19,71 izlenme payı ile AB kategorisinde 7,80 reyting ve yüzde 22,67 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 8,25 reyting ve yüzde 21,23 izlenme payı ile 7 Ekim Perşembe gününün çok izlenen yapımı oldu.

14. bölümde neler oldu?

Bölümde Cana, sonunda yakınlaşacak olan Nalan ve Sedat’a şahit olduktan sonra bir plan uygulayarak Sedat’la yalnız kalmayı başardı. Nalan, Hafize’nin telefonu ile endişelenerek Hayri ve Feride’yi görmeye gitti. Yatağın üzerinde mektubu gören Nalan’ı, odasına girilmesine sinirlenen Feride aceleyle dışarı çıkardı. Cavit’in yardımı sayesinde kredi alan Sedat, Rafet’in gözüne girdi ve Nalan’ı gecikmiş balaylarına çıkardı.

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda; Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Orhan Eşkin, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan’ın yazdığı dizinin yönetmeni ise Nadim Güç.