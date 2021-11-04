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Devin Booker’dan Kendall Jenner’a aşk itirafı: Dünyanın en güzel kadını
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Devin Booker’dan Kendall Jenner’a aşk itirafı: Dünyanın en güzel kadını

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Şarkıcı Emre Kaya 4 günde 4 farklı şehirde konser verdi

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Böbrek nakli olan sanatçı Hakan Taşıyan tedavi olduğu Ankara Şehir

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