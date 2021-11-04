Burcu Özberk: Hayatımda ilk defa birinin her anımda yanımda olmasını istedim

‘Aşk Mantık İntikam’ adlı dizide ‘Esra’ karakterini canlandıran Burcu Özberk, dizideki başarısıyla adından sık sık söz ettiren bir isim haline geldi. Büyük bir hayran kitlesi olan Özberk, geçtiğimiz gün bir dergiye röportaj verdi. Özel hayatıyla ilgili açıklamalar yapan güzel oyuncu, yalnızca bir defa aşık olduğunu söyleyip şu ifadeleri kullandı “Aşk bence bir bağımlılık, hastalık gibi. Hayatımda ilk defa birinin her anımda yanımda olmasını istedim. Ama beni başka birine dönüştürdü. Özgürlüğümden, yaşam kalitemden vazgeçtim.”

“Evlenmeyi düşünmüyorum”

Geçen aylarda evlilik hakkındaki düşüncelerini söyleyen Burcu Özberk, “Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belirli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum. Kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum” sözlerini kullanmıştı.

“Hayatımda biri olduğu zaman paylaşırım”

Geçtiğimiz yıl işletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen Burcu Özberk, ilişkilerini dikkatli bir şekilde seçtiğini söyleyerek, hakkında çıkan söylentiler için “Murat benim arkadaşım. Hayatımda biri olduğu zaman saklamam, paylaşırım” açıklamasında bulunmuştu.