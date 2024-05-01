Türkiye’nin başarılı giyim markalarından Lufian ile başarılı oyuncu Burak Deniz’in iş birliği, 2024 ilkbahar/yaz sezonunda da devam ediyor. Daha önce 2023-2024 Sonbahar / Kış Koleksiyonu için kameraların karşısına geçen Burak Deniz, bu sene 2024 ilkbahar/yaz koleksiyonu için objektiflerin karşısına geçti.

Burak Deniz’in “Ağırdan alalım mı biraz?” sözleriyle başlayan reklam kampanyasında, denizden sakin ve kendinden emin adımlarla çıkan ünlü oyuncunun “hiçbir anı kaçırmadan” zamanı yavaşlattığı, durdurduğu ve her anı hissettiği sahnelere yer veriliyor. Lufian’ın şık, rahat ve zamansız kombinleriyle yaşanılan her anın çok değerli olduğunu anlatan reklam kampanyasında, Burak Deniz’in anda olduğunu izleyiciye de hissettiriyor.

Reklam filmi Campfire İstanbul imzası taşırken, filmin yönetmenliğini Şenol Korkmaz üstleniyor.