Britney Spears annesini görmeyi reddetti!

Geçtiğimiz cuma günü 13 yılın ardından özgürlüğüne kavuşan Britney Spears, Louisiana’dan Los Angeles’a uçup umutsuzca kızına zeytin dalı uzatmaya çalışan annesi Lynne Spears’ı görmeyi red etti. Pop yıldızı ile annesinin arasındaki buzlar erimiyor. Britney (39), Lynne’in (66) geçen Cuma günü vasiliğin sona ermesinden kısa bir süre önce evine girmesine müsade etmedi. Anne Lynne birkaç gün boyunca ziyaret etmeye çalıştı ancak Britney ona kapılarını açmayı reddetti.

Aralarının bu kadar kötü olmasının ; Britney’nin annesini, yaklaşık 14 yıl boyunca kişisel işlerini ve mülkünü kontrol eden vasilik ile hayatını “mahvettiği” için suçlamasından kaynaklandığı söyleniliyor.