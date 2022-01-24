Türkiye’de 2000’li yılların başında katıldığı yarışma ile bir anda şöhret olan Melih Değirmenci Habertürk’ten Aytekn Teker’e konuştu.

“İş üzerime kaldı”

İşte o röportajın bazı kısımları;

– Cast ajansı girişimim aslında kafamda yoktu, arkadaşlarım sayesinde oldu. Televizyon serüvenime devam ederken, oyuncu arkadaşlarım, ‘Bizi temsil edecek birisi yok’ dedi. Ben de ‘Yardımcı olmaya çalşırım’ derken bir baktım iş üzerime kalmış, menajerlik yapmaya başlamışım.

“Bir anda gelen ün, bana farklı tecrübeler de kattı”

– Böyle bir şöhret yaşayacağımdan hiç haberim yoktu. 18 yaşında üniversite öğrencisi olarak girdiğim evden, herkesin tanıdığı BBG Melih olarak çıktım. Bir anda gelen ün, bana farklı tecrübeler de kattı, ağır sorumluluklar da getirdi.

“Altı korumayla sokakta gezebiliyordum”

– Bu kadar ilgi beklemediğim bir şeydi. İki yıl boyunca evden çıkamadım. İşten eve, evden işe… İstanbul’dasın vapura, toplu taşımaya binemiyorsun. İstanbul’u yaşayamıyorsun. Altı korumayla sokakta gezebiliyordum. İnsanlar şöhret basamaklarını teker teker çıkarken, o dönem biz ise en tepeye bir anda geldik. Teker, teker indik. Ben şöhreti, şöhret yolunun merdivenlerinden inerken gördüm ve tanıdım.

“Sevgisinden dolayı beni sokakta paramparça ederlerdi”

– Çok zor. Benim Türkiye’de yaşadığım şöhreti yaşayan tek kişi Tarkan’dır. Bugün en çok izlenen dizilerden birinin başrol oyuncusu sokağa çıksa Taksim’de yürüyebilir. Ben yürüyemezdim. Böyle bir şey mümkün değildi. Sevgisinden dolayı beni sokakta paramparça ederlerdi.

“Komşumuzun kalp nakli ameliyatını yaptırdım”

– Komşumuzun kalp nakli ameliyatını yaptırdım. Yarışmadan önce yapımcıya bunu söylemiştim ama bunu yarışmada dile getirmedim. Söyleseydim çünkü toplumu etkilerdim. Çok da adil bir şey olmayacaktı. Ama söylememiş olmama rağmen sağolsun Türk toplumu beni birinci seçti. O ameliyata vesile olduk. Kalp nakli yaptırdık. O dönemde de çok yapılan bir operasyon değildi. Kendisini iki yıl önce kaybettik ama en azından hayatına 20 yıl katabildik. Biz vesileydik. Ben mi yaptım hayır, Rabbim olanak sağladı. Ben de, yapımcı da, o paranın kaynağı insanlar da herkes vesile oldu. Sonrasında pek çok sosyal sorumluluk projesine imza attık. Güney Doğu’da sınıflar açtık, SMA hastası çocukları kurtardık. Ufak tefek de olsa şöhretimizle bir şeyler yapmaya çalıştık.

– Babalık hayatını nasıl değiştirdi?

Çok duygusallaştırdı. Eskiden dizi ve filmlerde duygusal bir sahne izlerken gözlerim dolmazdı, şimdi ise tam tersi. Sanırım empati yeteneğim gelişti. Baba olmak bu yüzden çok güzel bir şey. Bu dünyada hiçbir şeye sahip değiliz. Varsa çocuğun var. O da ne kadar emek verdiysen o kadar var zaten.