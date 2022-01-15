Linç kültürü ile mücadelesiyle tanınan gazeteci, aktivist ve eğitimci olan Ida B. Wells, Barbie bebek ile onurlandırılan en son kadın kahraman oldu. Barbie’nin İlham Veren Kadınlar Serisi’nin bir parçası olan Wells, Maya Angelou, Billie Jean King, Eleanor Roosevelt, Ella Fitzgerald ve diğer rol modelleri ile kız çocuklarının yolunu açan bir koleksiyonda yerini alıyor.

Yeni Barbie bebek tasarımında Wells, siyah beyaz dantel detaylı, yere kadar uzanan gece mavisi bir elbise ve siyah topuklu çizmeler giyiyor. 1889’da editörü ve ortak sahibi olduğu gazete olan Memphis Free Speech’in bir kopyasını elinde tutan gazeteci, tarihsel olarak önemli aksesuarları da birleştiriyor.

Barbie, cinsiyet, ırk, yaş ve yoksulluk engellerini ortadan kaldırırken gelecek nesil yazarlara ve liderlere rehberlik etmeye kendini adamış, kar amacı gütmeyen Girls Write Now ile ortaklık kuruyor. Girls Write Now, Barbie Dream Gap Fund’ın bağışıyla ülke çapında liseli kızlara yazma ve yayınlama programları sağlayacak. Barbie ayrıca 18 Şubat’ta Ida B. Wells’in büyük torunu Michelle Duster ile sanal bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Ida B. Wells İlham Veren Kadınlar bebeği, 17 Ocak Martin Luther King Jr. Günü‘nden başlayarak Amazon, Walmart ve Target’ta satılmaya başlanacak.

Çeşitli ülkelerde başarılı kadınları rol model olarak seçen Barbie, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’den rol model olarak 17 yaşındaki milli yüzücü Sümeyye Boyacı‘yı seçmişti.