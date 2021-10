Bakan Ersoy’dan Müjde! Hızlı ve Öfkeli Türkiye’de mi Çekilecek?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Hızlı ve Öfkeli” filminin yapımcılarıyla, bu haftanın başında yaptığı toplantıdan bahsetti ve “Hızlı ve Öfkeli‘yi Türkiye’de çekmek istediklerini söylediler. Reklam filmimizden çok etkilendiklerini de söyleyerek, ‘Istanbul is the new cool’ dediler. ‘Bizim platomuz burasıdır ve sizinle görüşmeye geldik’ dediler. Yani tanıtımın ne kadar önemli, etkili olduğunu, turizmin aslında sadece turizm olarak görülmemesi gerektiğini de buradan çok net anlamış oluyoruz” dedi.