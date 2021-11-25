3 yıldır sektörden uzak olan ünlü şarkıcı Atiye, yeni şarkısıyla geri dönüyor. Uzun süre ortalarda gözükmeyen ünlü şarkıcının geçen yıl prodüktör Erol Sebebci ile evlendiği ve 1 yaşında bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Atiye, ‘Ses Seda Yok‘ isimli şarkısıyla müziğe geri döndü.

Sözleri Sibel Algan’a düzenlemesi ise eşi Erol Sebebci’ye ait şarkı Türkiye’nin ilk fusion pop şarkısı olma özelliğini taşıyor. ‘Ses Seda Yok’ şarkısının kayıtları İstanbul’da ve Hindistan’ın Mumbai şehrinde yapıldı. Farklı kültürlerin birleşiminden oluşan şarkıya, dünyaca ünlü Hint’li keman maestro’su Kala Ramnath da eşlik etti. Ayrıca ilk kez bir Türk şarkısında bir tür hint zurnası olan ‘shehnai’ isimli müzik aleti de kullanıldı. Aytekin Yalçın’ın yönetmenliğini yaptığı klipte, Atiye modernize edilmiş şahmeran ile eski hint filmine dansı olan Nagina dansını sergiledi.

Atiye‘nin yeni şarkısı ‘Ses Seda Yok‘ yarın yayınlanacak.