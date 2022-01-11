Özel günlerde sevdiklerinizi mutlu etmek için hediye arayışına girdiyseniz en romantik hediye seçeneği olan yüzükleri önerebiliriz. Özellikle hikayesini mucizevi bir aşk öyküsünden alan Ignis Diamond’un yeni koleksiyonu Valdaro sonsuz aşıklara özel tasarımlar sunuyor. İtalya’nın kuzeyindeki Manuta kasabasında yapılan arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık bir aşkın kalıntılarına rastlandı. Birbirine sarılmış halde gömülen bu iki aşık “Valdaro Aşıkları” ismiyle anıldı. Öldükten sonra bile aşkın gücünü anlatmaya devam eden ve aşkın sonsuzluğunu simgeleyen Valdaro Aşıkları, yeryüzüne ilham yaymaya devam etti.

Ignıs Diamond tarafından sonsuz aşıklara ilham olması için tasarlanan bu özel koleksiyon; sevdiği kadını keşfedilmemiş bir hazine gibi gören, kalbindeki gücü, sevgiyi ve sadakati ona göstermek isteyen, bedenen ve ruhen onu sımsıkı kucaklayanlar için çok özel bir Sevgililer Günü seçimi olacak.

