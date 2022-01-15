21 ekimde Rust filminin çekimleri sırasında Aktör Alec Baldwin’in kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins‘in ölümüne ve Yönetmen Joel Souza‘nın yaralanmasına sebep olmuştu.

19 Kasım 2021′de Baldwin’e ve film yapımcılarına dava açılmış, çekilecek sahnenin senaryosunda silah kullanılmasını gerektirecek bir durum olmadığı halde Baldwin’in kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği iddia edilmişti.

Bu iddianın üzerine Santa Fe Bölge İlçe Ofisi ve Baldwin’in avukatı tarafından yapılan açıklamada,”Baldwin’in, şahsi cep telefonunu, yazılı, fotoğraflı veya videolu paylaşımlarının incelenmesi için New Mexio eyaleti yetkililerine verdiği belirtildi.”

Film setindeki kazayla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak Santa Fe İlçesi Şerif Ofisinin bir ay önce arama emri çıkarılmasına rağmen telefonun henüz teslim edilmediğini bildirmesinin ardından geldi.