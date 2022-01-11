Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, son dönemin popüler girişimlerinden NFT dünyasına katılan isimler arasına katıldı.

NFT dünyasına katıldığını Twitter hesabında yaptığı paylaşımla duyuran Pekkan, şunları yazdı: “Çok heyecan duyduğum bir haberle karşınızdayım. İlk NFT serim, çok yakında Nasa Doge ile sizlerle buluşuyor.”

Çok heyecan duyduğum bir haberle karşınızdayım. İlk NFT serim, çok yakında Nasa Doge ile sizlerle buluşuyor. 💫https://t.co/7QhPDT6ed2 web sitesine giriş yaparak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. @nasadogetoken pic.twitter.com/mLFNwbVxmN — Ajda Pekkan (@pekkan1) January 9, 2022

Ajda Pekkan‘ın 100 parçalık ilk NFT koleksiyonu, 15 Ocak’ta yayınlanacak. Pekkan‘ın NFT’leri çekilişle verilecek. NFT‘lere sahip olmak için 250 dolarlık token alarak bir çekiliş hakkı kazanılıyor. 9 Ocak‘da başlayan çekiliş katılımı, 22 Şubat‘a kadar devam edecek. Yapılacak çekiliş sonrasında kazananlar, Pekkan’ın NFT’lerine sahip olabilecek.