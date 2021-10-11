Adana Lezzet Festivali’nde neler yaşandı?

Coğrafya Lezzettir sloganı ile festivale hazırlanan Adana, coğrafyaya ait tüm lezzetleri ziyaretçileri ile buluşturdu. Birbirinden güzel mezeler, etler ve kebaplar halkın ve gurmelerin büyük beğenisini kazandı. İşte Adana lezzet festivali detayları

Adana Lezzet Festivalinde Ziyaretçileri Neler Bekliyor?

Geçtiğimiz yıl şiddetli geçen pandemi sebebi ile dijital ortamda gerçekleşen festival bu sene Adana Merkez Park’ta gerçekleşti. Girişler ise tamamen ücretsiz!

Hepimizin de anlayabileceği gibi festivalde Adana’nın meşhur yemekleri bulunuyor. Adana mutfağının yanı sıra Adana Lezzet Sahnesi, Gastronomi Konferansı, Adana mutfak atölyesi, Adana kebap atölyesi ve birbirinden eğlenceli çocuk etkinlikleri ile ziyaretçiler huzurlu bir gün geçiriyor. Toplamda 5 farklı alanda gerçekleşen festivalde ilgi alanınıza uygun her şeyi bulabilirsiniz.

Festivaller Ne Zaman?

8 Ekim 2021 tarihinde festival mangalının yakılması ile eğlenceler başladı. Ardından 9 Ekim tarihinde Adana Lezzet Sahnesinde Sokak Lezzetlerine Şef Dokunuşu projesi ile Hazer Armani, MasterChef sevilen şeflerinden Mehmet Yalçınkaya ve Adana Çiftetellisi isimli programı ile Sahrap Sosyal gibi ünlü isimler festivalde yer aldı.

Festivalin En Can Alıcı Noktası!

Adana mutfağında neredeyse kaybolmuş bir lezzet de bu festivalde yer aldı. Bu lezzetin 50’in üstünde de tarifi bulunuyor. Adı unutulmuş farklı lezzetler ilk kez bu festivalde gençler ile buluştu. Bu lezzetlerden birkaçı da salçalı marata, bırbara, taze kefal hayvarı sotesi, Türkistan pilavı gibi tariflerdir.

Adana Kebabı Sertifikası Verilecek!

Festivale katılan gençlere Adana kebabının incelikleri anlatılarak yarışmalar düzenlendi. Yarışmayı kazanan kişiye ve adaylara tescilli Adana Kebabı Ustası sertifikası verildi.

Adana Lezzet Festivallerine sadece Adana’dan değil, Türkiye’nin pek çok ilinden katılımcı geldi. 3 gün süren festivaller ise son derece kalabalık oldu.