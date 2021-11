2022 yılında vizyona girmesi beklenen 4 fantastik film

2022 yılında vizyona girmesi planlanan, uzun süredir merakla beklenen, fantastik türdeki 4 filmi sizin için derledik.

İşte 2022 yılında vizyona girmesi planlanan fantastik türündeki filmler:

1. Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)

‘Fantastik Canavarlar: Dumbkedore’un Sırları’ 2016 yılında yayınlanan ilk filmi ‘Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?’ film serisinin üçüncü filmidir. 15 Nisan 2022‘de vizyona gireceği duyurulan filmin konusuyla ilgili ilk bilgiler ise Wizarding Word sitesinde verildi. Filmin konusu Wizarding Word sitesinde şu sözlerle açıklandı: “Profesör Albus Dumbledore, güçlü Karanlık büyücü Gellert Grindelwald’ın büyücülük dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçtiğini biliyor. Onu tek başına durduramayan Büyüzoolog Newt Scamander’a, eski ve yeni canavarlarla karşılaştıkları ve Grindelwald’ın büyüyen takipçileriyle çatıştıkları tehlikeli bir görevde cesur büyücüler, cadılar ve bir cesur Muggle fırıncı ekibine liderlik etmesi için emanet eder. Ancak riskler bu kadar yüksekken Dumbledore daha ne kadar kenarda durabilir?”

2. Doktor Strange Deliliğin Çoklu Evreninde (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ filmi, 2016 yılında yayınlanan ‘Doctor Strange’ filminin ikinci filmidir. Marvel Comics’in sevilen karakterlerinden, Doctor Strange’in maceralarını anlatan filmin konusu henüz bilinmiyor. Resmi fragmanı yayınlanmayan filmin, ilk fragmanının Aralık ayında yayınlanacağı konuşuluyor. Filmin, 6 Mayıs 2022 yılında vizyona girmesi planlanıyor.

3. Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü (Thor: Love and Thunder)

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi, Marvel Comics’in en bilinen karakterlerinden gök gürültüsü tanrısı Thor karakterinin hikayesine dayanan film serisinin dördüncüsüdür. Thor, Thor: Karanlık Dünya ve Thor: Ragnarok filmlerinin başrol oyuncusu Chris Hemsworth, bu filmle yeniden ‘Thor’ rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Thor serisinin yeni filminde Marvel Comics’in kötü karakterlerinden Gorr The God Butcher da yer alacak. Thor’un karşısına çıkıcak olan kötü karakter Gorr The God Butcher’a Christian Bale hayat verecek. Filmin kadrosunda Tessa Thompson ve Natalie Portman yer alıyor. Haziran ayında çekimleri tamamlanan filmin, 8 Temmuz 2022‘de vizyona girmesi planlanıyor. Resmi fragmanı henüz yayınlanmayan film, Natalie Portman’ın hayat verdiği kanserle mücadele eden Jane Foster’ın, Thor benzeri yeni güçler kazanmasıyla birlikte yaşayacakları maceraları konu alıyor.

4. Aquaman ve Kayıp Krallık (Aquaman and the Lost Kingdom)

Vizyona girmesi merakla beklenen filmlerden birisi olan ‘Aquaman ve Kayıp Krallık’ filminin başrolünde Jason Momoa yer alıyor. 2018 yılında vizyona giren ‘Aquaman’ filminin devam filmi olan ‘Aquaman ve Kayıp Krallık’ filminin, 16 Aralık 2022‘de vizyona girmesi planlanıyor. Filmin fragmanıysa henüz yayınlanmadı.