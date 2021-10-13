Squid Game Netflix Rekoru Kırdı!

Dijital dizi ve film platformu Netflix, orijinal yapımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Netflix’in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, yayınlandıktan sonraki ilk 28 gün içinde tam 111 milyon Netflix kullanıcısı tarafından izlendi. Netflix yöneticisi Minyoung Kim, Squid Game’in tahminlerinin de ötesinde bir başarı yakaladığını açıkladı. Netflix’in hesaplamasında her bölümü en az iki dakika izleyen kullanıcıların sayısını temel alınıyor.

Squid Game, aynı dönemde 82 milyon kullanıcının izlediği Bridgerton dizisini geçmiş oldu.

Squid Game’in büyük başarısı

Squid Game’in bu büyük başarısı, uluslararası yapımlara öncelik verme gayesinin de ne kadar yerinde bir hedef olduğuna işaret ediyor. Öte yandan Netflix’in Fransa yapımı dizisi Lupin de başarılı uluslararası yapımlar arasında gösteriliyor.

Squid Game’in ikinci sezonu

Diğer taraftan, Squid Game’in ikinci sezonunun çekileceğini net bir şekilde ifade etmekten kaçınan dizinin yapımcısı, eğer yeni bir sezon için kolları sıvarsa bu kez büyük bir değişikliğe gidileceğini açıkladı.