Sex and The City’nin sevilen karakteri Carrie’nin evi ziyaretçilerini bekliyor!
Sarah Jessica Parker‘ın hayat verdiği Sex and the City‘nin sevilen karakteri Carrie Bradshaw‘ın evinin bir kopyası Warner Bros. ve Airbnb işbirliğinde yapıldı.
New York’un Chelsea semtinde misafirlerini bekleyen dairenin gecelik ücreti 23 dolar olacak. 8 Kasım’dan itibaren rezervasyon yapmak mümkün.
Carrie’nin kıyafetlerini deneme şansı!
Carrie Bradshaw karakterine hayat veren Sarah Jessica Parker dairenin dekorasyon aşamasında yer aldı. Dairede kalan ziyaretçiler, Carrie’nin dolabındaki kıyafetleri de deneme şansına sahip olacak.