Merve Boluğur’un Sosyal Medyadaki “Tehlike” Notu

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 yılında yollarını ayıran Merve Boluğur, bir süredir oyunculuk yapmama kararı almıştı. Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz güzel oyuncu, Youtube kanalında paylaştığı videolarla birçok kez gündeme gelmeyi başarmıştı.

Sosyal medyadaki neredeyse her hareketiyle olay olan, geçtiğimiz günlerde yaptığı “acıdan zevk alıyorum” açıklamasıyla adından söz ettiren Merve Boluğur, bu defa Instagram hesabından paylaştığı hikaye ile çok konuşuluyor. Güzel oyuncunun paylaştığı derin göğüs dekolteli fotoğrafı beğeni yağmuru aldı. Boluğur aynı pozu bir de hikayesinde “Tehlike” notuyla paylaştı.