Masumiyetin ötesinde: Mini eteğin kronolojisi

Güncel moda evreninin gün geçtikçe cesurlaşan tavrı, etek boylarında değişime giderken; bizler ise mini eteğin kısa tarihine kısa bir yolculuğa çıkıyoruz.

1920 yıllarında dansçı Jopehine Baker’ın muzlardan oluşan mini etekli sahne kostümü, mini eteğin doğuşunu haber veren ilk tasarım olmuştu.

Ardından, stil sözlüklerinde, “mini eteğin annesi” olarak anılan Mary Quat, 1934 doğumlu Londralı bir moda tasarımcı.

1955 yılında moda dünyasına adım atan Mary Quant, kadınların daha özgür olmaları gerektiğini savunuyor. “Bazzar” olarak adlandırdığı küçük butik odak olunca yerini güncelliyor mini etek. İstatistiklere göre 1960 yılında yedi milyon bireyin gardırobunda minimum bir “Mary Quant” imzalı ürün bulunuyor. Tasarımcıyı ikonalaştıran defile ise, 1965 yılında gerçekleşerek mini eteğe hayatımızda oldukça ihtişamlı bir yer açıyor. Verdiği bir röportajda; ”Tasarladığım kıyafetlere baktığım zaman onların büyük enerjileri çağırdığını söyleyebilirim. Hepsi hayatı, gençliği ve sonsuz fırsatları kutluyordu.” ifadelerini kullanıyor. “Kadınlara otobüse yetişmeleri için bir olanak sağlıyorum.” esprisi ile yorumladığı bu moda ikonu, 1970‘lerin ilk yıllarına kadar hüküm sürerek moda tarihine geçti.

İngiliz model ve aktris Jean Shrimpton‘un, mini etekli fotoğrafı dünyada ses getirmiş bir skandal olarak nitelendirilirken, başka bir manken Twiggy, ünlü tasarımcı ile birlikte mini etekli dönemin sembolü haline geldi.

Aynı dönem, Paris’te yükselen tasarımcılardan André Courréges ise, dünyanın en prestijli moda etkinliği olan Haute-Couture defilesinde mini eteği başka bir boyuta taşımış oldu. Renkli mini trapez etekler ve fütürist dokunuşlar, yüksek statüye hitap ediyordu.

90’lı dönemlere geldiğimizde, Cluless filminin doğurduğu pilili mini etek ve uzun çorap ikilisi mini eteğe yeni bir anlam yüklüyor. 80’lerdeki Power Dressing ya da Power Suit olarak bilinen akımı Power Skirting olarak değiştiren film mini etekleri takımsal anlamda güçlendirir nitelikte.

Günümüzde ise çeşitli aksesuarlarla kombinlediğimiz mini etekler, defile ve gardıroplarımızın başrolünü oynamaya aday.