FOX TV’nin yeni eğlence programı Maske Kimsin Sen programı tüm hızıyla devam ediyor. 1 Ocak’tan itibaren FOX TV’de izleyiciyle buluşan Maske Kimsin Sen’e bu hafta veda eden maske ise Şövalye oldu. Maske Kimsin Sen’deki Şövalye bakın kim çıktı!

Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel’in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ve Doğu Demirkol’un yer aldığı yarışma programı Maske Kimsin Sen’de bu hafta veda eden isim belli oldu. Haftalardır Şövalye maskesiyle performansını sergileyen ünlü isim Ender Saraç çıkarak yarışmaya veda etti.