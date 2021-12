Westminster Abbey etkinliğinde gösterilen bir klipte Prens William’ın eşi, ‘Müstakbel Kraliçe‘ Kate Middleton, müzisyen Tom Walker’a piyanoyla eşlik etti.

Düşesin Walker’la daha önce duyulmamış Noel şarkısı “For Who Who Can’t Be Here”da performans sergilediği bir klip Kensington Sarayının Twitter sayfasında yayınlandı.

İngiliz söz yazarı Walker, “Bir araya geldik, şarkıyı dokuz kez falan prova ettik ve sonunda kesinlikle tutturmuştu, sonra birkaç günlüğüne uzaklaştı ve pratik yaptı ve sonunda nihayet şarkıyı yapabildik” dedi.

Sözlerine şöyle devam eden Walker; “Ve gerçekten çok etkilendim çünkü bir stüdyoda benimle birlikte çalmak, sadece ikimiz, ama sonra doğrudan canlı yaylı çalgılar dörtlüsü, bir piyanist ve iki arka şarkıcı ile çalmaya geçmek.” İfadesini kullandı.