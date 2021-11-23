Etkinliklere, toplantılara, kına gecelerine, düğünlere ev sahipliği yapan İstanbul’un en şık otelleri, içerisinde açılan mekanlarla son zamanlarda şehrin adeta yeni buluşma noktası haline geldi. İstanbul gece hayatına şimdiden yön veren mekanlar, modern ve bohem ambiyanslarıyla şehrin kalbinde adeta bir vaha hissi yaratıyor. Gelin hep birlikte şık otellerin şık mekanlarına bir göz atalım…

Novikov Restaurant & Bar

Bodrum Cennet Koyu’ndan sonra markanın Türkiye’deki yeni açılan ikinci oteli olan Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul; yeme içme tutkunlarına muhteşem boğaz manzarasına sahip olan Novikov Restaurant & Bar’da unutulmaz bir gastronomi deneyimi vadediyor. Yenilikçi Asya ve İtalyan mutfaklarını “market” konseptinde buluşturan mekanın her detayı özenle düşünülmüş. Menüsünde, birbirinden leziz sushi çeşitleri ve diğer birçok özel Pan-Asya lezzetleri ile birlikte İtalyan ve Akdeniz tatları da ön plana çıkıyor. Executive Chef Clifton Ian Muil’in rehberliğinde hünerli şefler en kaliteli ve organik malzemeleri kullanarak yemekleri adeta bir şölene dönüştürüyor.

Mekanın modern ve sofistike tarzıyla dikkat çeken tasarımı ise rafine detayları içinde barındırıyor. Natürel renk paleti ve malzeme seçimleri dingin ve çarpıcı bir atmosfer yaratırken, şık dekorasyon unsurları lüks algısını zarifçe pekiştiriyor. Zengin içki menüsü ve özgün miksoloji felsefesini misafirlerinin beğenisine sunan Novikov Lounge Bar, çağdaş tasarımı ve etkileyici mimari ögeleriyle de göz dolduruyor.

Efrouz

İstanbul Anadolu Yakası’nın eğlence merkezi Kozyatağı Hilton, içerisinde bulunan farklı konseptli mekanlarıyla sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Marka danışmanı İlgi Gövsa’nın otel bünyesinde açtığı yeni mekanı Efrouz, son derece iddialı ve ses getiren mekanlar arasında yerini aldı.

Çağdaş ve ferah bir ambiyansa sahip olan restoran zarif detaylara sahip.

Ortadoğu’nun lezzetli mutfağından esinlenilen restoranda özgün yorumlar ve özel pişirme teknikleri ile hazırlanan mönü farklı damak tatlarına hitap edecek şekilde servis ediliyor.

Lezzetleri olduğu kadar sunumları ile de iddialı olan mönüde Çıtır mantı, Fellah köftesi, Tabule, Pancarlı humus ve ağır ateşte pişmiş dana madalyon öne çıkanlar arasında yer alıyor. Şef Rıza Baylan, misafirlerine leziz ve özenli bir akşam yemeğinden gün içinde alınabilecek aperatiflere kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Jeyan Büyükburç’un canlı performansı, Reşat Gümüştaç’ın tiplemeleri ve muhteşem dans şovlarıyla eğlencenin dozu artıyor. Efrouz, deneyimli ekibi, özenle tasarlanmış masaları, mum ışıkları ve keyifli sunumları ile şehrin en ayrıcalıklı mekanlar arasındaki yerini aldı.

Ginzia

Eğlence hayatına özel mekanlar kazandıran Tayfun Topal, yine iddialı bir mekana imza attı. Taksim Ceylan Intercontinental Otel’in içindeki popüler mekan People’ı Ginzia ismiyle yenileyen Topal, şimdiden şehrin nabzını tutacağının sinyallerini verdi. Maya uygarlığının romantik şehri Tulum’dan ilham alan mekan, bohem takılmayı sevenler için ideal bir lokasyon. Muhteşem ambiyansı ile Ginzia, hem damak hem de müzik zevkinize hitap ediyor. Heykeller, Marsilya küpleri, bitki çeşitleri ve hasır detaylar ile trend ve heyecan yayan mekan, yemek, atmosfer, eğlence ve ambiyanstan oluşan dört ana elementi bir araya getiriyor. Afro House müziğin çaldığı mekan, yaşamın hızlı ve stresli temposunda sakin aralıklar yaratmak için uygun bir kaçış noktası olarak misafirlerini ağırlıyor.

Ouzo

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’in terasında yer alan Ouzo, çizgisini ve kalitesini bozmadan, misafirlerine bol müzikli, lezzetli ve sürprizli geceler yaşatıyor. Otelin Executive Şefi Uğur Alparslan, Kalamış’ın incisi Ouzo Roof Restaurant’ta, her damağa uygun sofistike lezzetler sunuyor. Dünyanın önde gelen Michelin yıldızlı şeflerle birlikte çalışmış olan Alparslan, coğrafi işaretli ürünlerden oluşan lezzetleriyle yemekleri adeta şölene dönüştürüyor. Bu lezzet yolculuğuna Türk ve Yunan ezgilerini dinleyebileceğiniz ışıltılı Kalamış marina manzarasına karşı eşsiz bir ambiyans eklendiğinde misafirlere yalnızca keyifli akşamın tadını çıkarmak kalıyor. Birbirinden farklı deneyimleri yaşayabileceğiniz mekan, “Kalamış Live” konseptiyle Türk ve Yunan müziklerinden usta sesleri bir araya getiriyor.

Her cuma Banu Karaca, Cumartesi ise Yorgo Kertis muhteşem bir canlı müzik programı sunuyor.

Yazı Okan Işık