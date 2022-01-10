Etiler’deki bir mekanda sahne alan Hande Yener, mekan çıkışında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, son dönemde gündemden düşmeyen sahne kıyafetleri tartışmaları ve bazı sanatçıların “Önceden ses ön planda olurdu şimdi ise kıyafetler…” şeklindeki açıklamaları hakkında sorulan soruya, “O zaman ben özlü bir söz ile geceyi bitireyim, ‘Armut dalında güzeldir’ diyorum.” yanıtını verirken, Atiye‘nin “Pop müzik bitmişti onu kurtarmaya geldim.” açıklamasıyla ilgili, “Başarılar diliyorum” dedi.

“Yılbaşı çok güzel geçti”

Yılbaşında Belarus‘ta İbrahim Tatlıses ile verdiği konser hakkında, “Çok güzeldi, konser de yılbaşı da çok güzel geçti” dedi. İbrahim Tatlıses, konser sonrasında koronavirüsü atlattığını açıklamıştı. Tatlıses’in bu açıklamasından sonra korktuğunu söyleyen Yener, test yaptırdığını ve testinin negatif çıktığını açıkladı. Ünlü şarkıcı ayrıca koronavirüs hakkında, “Koronavirüssüz bugünlere geldim. Bakalım bu kışı da atlatırsak tamamen kurtulacağız gibi hissediyorum” dedi.