Güneş ve Jüpiter Üçgeni

Bugün Güneş ve Jüpiter arasında şanslı bir üçgen açı var. Bu açı önümüze çok önemli fırsatlar sunar. Özellikle Koç, Yay, Aslan, Terazi, İkizler ve Kova burçları “şans sizden yana.”

İlişkilerde iyileşmeye gidiyoruz

Geçtiğimiz iki gün var olan ilişkinizde kendinizi yalnız hissetmiş olabilirsiniz. Partnerinize destek olmak ya da onun size destek olmasını istemiş olabilirsiniz. Birbirinize destek olabildiyseniz ne mutlu size, bu süreci ancak gerçek sevgi anlatabilirdi. Beklentiler üzer, eğer beklentileriniz karşılanmadıysa da üzülmeyin çünkü yardım eli uzatmanıza izin vermeyen birine yardım edemezsiniz. Çok daha sahiplenici olduğumuz, sevdigimiz, sevildiğimiz günler bizi bekliyor. En çok ilişkilerimize faydası dokunacak bu açı Oğlak burçlarını bile dize getirecek.

Haritanızda Jüpiter hangi burç ise o burcun özelliklerini taşıyacağınız bir dönem olacak. Etkisi en büyük ve kapsamlı olan gezegenin bu açısını her burç hissedecektir.

Sosyal kelebek oluyoruz

Sosyalleşeceğimiz ortamlar artacak ve yeni arkadaşlıklar edineceğiz. Bu sosyallik bizi biraz tembelleştirebilir ve işlerimizi aksatabiliriz. Ayrıca Ay’ın Kova burcunda olmasıyla birlikte daha özgür olmak isteyebiliriz. Asi ve agresif hareketler ile kendimizin varlığımızı insanlara göstermeye çalışabiliriz.

Yazı Berfin Atbaş