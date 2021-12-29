Soğuk havaların hakkını tam anlamıyla veren “kat kat giyinme” trendiyle tanışma hazır mısınız? Farklı türdeki kıyafetleri üst üste giyerek kazanacağınız bu görünüm ilk bakışta karmaşık görünse de farklı dokuları, renkleri bir araya getirerek deneysel bir tarz yakalayabilir, elinizdeki parçalarla stilinizin dışına çıkabilirsiniz. MET Gala’da Lady Gaga’nın 4 katmanlı kıyafetiyle şov yaptığı o anları aklınıza getirin. Her katmanda yeni bir görünüm, yeni bir sürpriz. Bu trende şans vermek için yeterli bir sebep değil mi sizce de?