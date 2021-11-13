Demet Özdemir ekranlara geri mi dönüyor?

Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde beraber çalıştığı markanın reklam çekiminde yer aldı. Objektiflere yakalanan güzel oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

“Yüksek ihtimalle televizyon”

Ara vermeyi düşünse de heyecanlandığı bazı işler olduğu için yüksek bir ihtimalle televizyonlara geri döneceğini açıklayan Demet Özdemir, yer almayı arzuladığı yeni dizinin, içinde dram olan bir dizi olacağını söyledi.

“Ah ne isterim romantik komedileri”

Uzun süre romantik komedi türü dizilerde yer alan Demet Özdemir, romantik komediye özlemini, “Ah ne isterim romantik komedileri. Kalbimin en köşesinde duruyor hala. Tabii ki özledim. Öyle başladım, senelerce öyle sürdü. Sette de enerjimi çok yükselten bir iş romantik komedi. Hiçbir zaman romantik komediden kopmadım. Dijital olur, bir film yaptım o yayınlanacak. Filmin devamı olur, bambaşka bir proje olur ama romantik komediyi bırakmayacağım” sözleriyle ifade etti.