Demet Akalın’dan dikkat çeken Hadise paylaşımı

‘O Ses Türkiye’ yarışmasında jüri olarak yer alan Hadise ve Ebru Gündeş arasında yaşanan olaylar bir süre sosyal medyanın gündemindeydi. Ünlü şarkıcıların birbirleri arasında geçen olayda Demet Akalın, “En özlenen ses” notuyla Ebru Gündeş şarkılarını sosyal medyadan paylaşarak tarafını belli etmişti.

Demet Akalın, aradan geçen 7 ayın ardından bu sefer Hadise’nin bir şarkısını Instagram hesabından paylaşarak, şarkıcı ile aralarındaki buzları eritmek için ilk adımı attı. Daha öncesinde “Onun kocası yok, yazık” diyerek Hadise’ye laf atan Akalın, paylaştığı videoya gül emojisi koyarak Hadise’yi etiketledi.