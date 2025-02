Bazen bazı seçimlerin o anda bir karşılığı olmaz, zamanla sonucunu elde edebilirsin. Oyunculuk da çoğu zaman böyle. Sen ektiklerini biçmek için; eğitim hayatından, kişisel gelişimine kadar nasıl bir geçmişe sahipsin?

İlk olarak konservatuvar okumaya karar vermekle başladım bu yolculuğa. En başından beri ne istediğim belliydi aslında; ailemin de desteği ile tiyatro okumaya başladım, çok oyun izledim ve çok gözlem yaptım. Hedefiniz belliyse attığınız adımlar sağlam oluyor ben de sağlam adımlar atıyordum hep. Psikolojimi ve bedenimi sağlam tutmaya çalıştım ve şimdi daha yolun çok başında hissediyorum. Bazen yorulduğumu ya da negatif düşünürken bulduğumda kendimi verdiğim emekleri ve hayallerimi düşünüp motive oluyorum.

Geleceğimiz için karar vermek cesaret duygumuzla paralel. Senin hangi dürtülerin bu noktaya gelmeni sağladı, daha çok risk alanlardan mı yoksa planlı adım atanlardan mısın?

Ben hayallerim konusunda sabırsız bir adamım. İstediklerim hemen olsun isterim. Bu özelliğim hep daha çok çalışmamı sağladı, olana kadar. Planlı hareket eden biri olamadım hiç, anlık yaşarım her zaman. Hayal kurmak ile plan yapmak aynı şey değil bence. Ben hayal kurar, risk alırım. Herkesin kendi hayatı ve ne olursa olsun seçimlerimiz, kararlarımız bizi biz yapıyor. Verdiğimiz kararların sonuçlarını da iyi veya kötü kucaklamalıyız. İnsan böyle büyüyor ve gelişiyor sanırım. Ben dün için pişman olacak vaktimiz olduğunu düşünmüyorum o yüzden hep bugün ile ilgileniyorum.

“Uzak Şehir” dizisi izleyiciye farklı bir senaryo sunuyor. Dizinin Mardin’de çekilmesi bile dikkat çekiyor. Böyle bir projede yer almak sana neler kazandırıyor?

Müthiş bir ekip ile müthiş bir iş çekiyoruz gerçekten. Her şeyden önce çok güzel insanlar kattım hayatıma bu iş ile birlikte. Tarihi dokusu inanılmaz yerlerde çalışıyoruz, bu hepimize daha çok özümüze dönme fırsatı sunuyor. Bununla birlikte evimizden uzakta olmak, burada hep beraber yaşamak da herkese ayrı bir deneyim yaşatıyor bence. Kendi adıma çok şanslı hissediyorum. Oyuncu olarak çok tatmin olduğum bir hikayenin içindeyim, hep daha iyisi için de çalışıyorum. Aldığım güzel yorumlar burada çok besleyici oluyor motivasyon anlamında. Hayatımın tecrübe konusunda tatlı bir dönemindeyim.

Hedeflediğin birçok nokta olduğunu düşünüyoruz. Nasıl bir karakter teklifi gelirse hayır diyemeyeceğin bir noktada olursun?

Her hedefi bir basamak olarak görüyorum, ulaşmak keyif veriyor ama oldum hissini yaşamıyorum asla. Birçok farklı karakter oynamak isterim, okuduğum karakteri hayal edebiliyorsam üstüne bir şeyler üretebiliyorsam tanışma sürecimiz başlıyor demektir. Ben aslında en çok bu süreci seviyorum. O yüzden beni heyecanlandıran her hikayeyi her karakteri oynamak isterim. Tarihte yaşamış, iz bırakmış insanların hayatlarını anlatmak onları canlandırmak kulağa çok heyecanlı geliyor bu yüzden bir gün böyle bir projenin içinde yer almak isterim.

