‘Arka Sokaklar’da 15.sezon boyunca Tekin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Onur Bay, geçtiğimiz haziran ayında diziden ayrılma kararı almıştı. Farklı dizilerde yeni karakterlere hayat vermek için aldığı bu karar, genç oyuncuyu ‘Son Yaz’ dizisiyle buluşturmuştu. Bay, iyi bir çıkış yakalayan ancak ikinci sezonunda düşük reytingler nedeniyle yayından kaldırılan dizide, yalnızca 5 bölüm oynayabildi.

‘Son Yaz’ dizisi ile kendini kanıtlama fırsatı bulamayan Onur Bay’ın, Disney Plus’ın ‘Kaçış’ isimli yeni projesiyle anlaşma yaptığı öğrenildi. İki savaş muhabirinin hayatını konu eden yeni dizinin çekimleri, 26 Kasım’da Gaziantep’te başlayacak. Hikayesi Engin Akyürek’e ait olan dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Başrolde Akyürek’e İrem Helvacıoğlu eşlik edecek.