Mutlu. Son dönemde içten şekilde yüzü gülen insan görmek ne kadar da zor. Özgü Kaya ise huzurlu. Ortamı geren, sıkılan, çabuk huysuzlaşan insanlardan değil. Belli ki her zaman hayatla barışık. Elbette karakter önemli ama bunda ailesinin de payı olduğu çok açık. Hayatta her zaman pozitif olmak gerektiği bakış açısıyla yetiştirilmiş; belli ki bu yüzden yaşadığı incinmişlikler ve kırılmışlıklara takılmadan yoluna devam edebilmeyi başarabilmiş. Bale ile başlayan hayaller, hayatının her köşesine sirayet eden müzikle gelişim göstermiş. Şan ve piyano dersleri ve nihayetinde güzel sanatlar lisesini kazanması, hayallerini şarkı söylemek üzerine konunlandırmış. Konservatuvarda opera bölümünü kazanıp İstanbul’a gelmesi ise hayatının dönüm noktası olmuş. Şimdi Üç Kız Kardeş ile oyunculuk macerasının tam da orta yerinde! Türkan’ı gayet yakından tanıyoruz, peki ya Özgü Kaya’yı? Söz onda.

Güzel, akıllı, azimli, enerji dolu… Seni böyle tanıyoruz. Peki ya sen; seni sen yapan asıl sıfatların temelde neler olduğunu düşünüyorsun?

“İlk aklıma gelen tutkulu bir kişiliğe sahip olmam. Bu da yaptığım işe karşı heyecanımın hep taze kalmasını sağlıyor. Enerjiye ve enerjinin gücüne çok inanıyorum. Keşfe açık bir yapım var; önce kendime sonra kişilere ve yerlere olmak üzere. Astroloğum hep söyler, tam bir Kova burcu kadınıyım; özgürlüğüne düşkün, duygusallığı ve mantığı dengede.”

Geçmişe dönüp baktığında ilk aklına düşen çocukluk anın ne oluyor?

Ana sınıfında balerindim ve gösterimiz vardı. Sahneye çıktığım an, gördüğüm kalabalık karşısında yaşadığım o tatlı heyecanı, bugün de anımsadıkça mutlu oluyorum. Hayatınızda bazen geleceğe dönük küçük bir ‘an’ı hissedersiniz, çocukluk yıllarımda da sahnede olacağımı hayal ettim hep.

Oyunculuk maceranın başlangıç noktasını belirleyen, sakin denizdeki dalgalanmayı yaratan o taş ne zaman atıldı?

Az önce bahsettiğim anı, içimde zamanla büyüyen arzu haline geldi. Ve yolumu, yönümü belirlememde büyük bir etkiydi. Aslında ailemin sanatla ilgilenmesi, beni de her zaman bu yönde teşvik ve desteği hayattaki en büyük şansımdır.

Hayatın seni bir gün bu noktaya getireceği, herkesin tanıdığı ünlü bir oyuncu olmak hayaller dahilinde miydi?

Oyunculuk, hayalim değildi ilk etapta. Babam fotoğrafçı, aynı zamanda müzisyen. Annemin de taklit yeteneği yüksek. Onlardan çok şey öğrendim. İlkokulda elime hevesle gitarı tutuşturmalarıyla müzik yolculuğum başladı. Ardından şan ve piyano dersleri aldım ve güzel sanatlar lisesini kazandım. Hayallerim şarkı söylemek üzerineydi. Konservatuvarda opera bölümünü kazanıp İstanbul’a gelmem hayatımın dönüm noktası oldu.

Özgü Kaya’nın oyunculuk hikayesinde, altını özellikle çizebileceğimiz yerler nereler olabilir?

Canlandırdığım her karakter benim için çok özel. Hepsinin yolunun bir şekilde müzikten geçmiş olması beni mutlu ediyor. Yer aldığım her projede sahneye ve karaktere uygun şarkı seçimlerini yaparak, izleyiciden de olumlu feedback aldığım anlar yaşadım. Bunun dışında Özgü olarak hepsinden çok şey öğrendim. Her yeni karakterde kendimi keşfediyorum, bu inanılmaz bir haz. Karakterin yaşadıkları, senaryo aksiyonu empati yönümü geliştirmeme, bakış açımı genişletmeme vesile oluyor.

Her röportajında yolunu güzellikler çizerek anlatmışsın. Gerçekten hayat sana hep güzellikler mi sundu, yoksa hayata hep güzellikler çerçevesinden bakmak suretiyle bu tabloyu yaratmayı kendin mi tercih ediyorsun?

Her hayatın zorlukları olduğu gibi benim hayatımın da vardı elbette. Kendi yolumu çizerken inançla ve hep kendimden emin adımlar attım. En büyük desteğim ailem, her zaman söylerim. Hayata her zaman pozitif bakmak gerektiği bakış açısıyla yetiştirildiğim için kırıldığım, incindiğim noktalarda kendimi güzel şeylerin olacağına ve her yaşadığım şeyin muhakkak bir öğretisi olduğuna dair telkinlerim.

Başarının tanımı senin sözlüğünde nedir?

İşi, vicdanen ve layıkıyla yerine getirmenin sonucunda hayatın sunduğu tüm olumlu geri dönüşler.

Üç Kız Kardeşin kariyerinde nasıl bir durak olduğunu düşünüyorsun?

Pandemi süresinde kendimle ilgili birçok farkındalık yaşadığım, sık sık senaryo okuyup filmler izlediğim bir süreçten geçtim. Kariyer planlamamda senaryo ve karakter bazında dünyasına inandığım, içinde kendimi gördüğüm bir projede olmayı bekledim. Çok güzel projelerle görüştüm ancak Üç Kız Kardeş gelir gelmez yaşadığım heyecan bambaşkaydı. Türkan için oyuncu koçumla ve karaktere ısınmak adına çalışmalar yaptım. Böyle sıcak bir dünyanın içinde yer almak, harika bir ekip ve yönetmenlerle çalışmak, seyirciden gurur verici geri dönüşler almak inanılmaz güzel bir duygu. Üç Kız Kardeş’in oyunculuk yolculuğumda bana şans getireceğine inanıyorum.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı mücadeleci bir kız. Peki ya sen, hayatta bu yaşına dek en çok neyin mücadelesini verdiğini söyleyebilirsin?

Oyunculuğa ilk adımı attığımdan beri çok çalışıp her seferinde gelişim anlamında daha fazla şey üzerine koymaya çalışıyorum. Yoğun çalışma şartları ve tempoda çalışmak, benim için karşılığını aldığım tatlı bir mücadele.

Cannes Film Festivali’ne katılan Türk oyuncuları görünce nasıl duygular içine giriyorsun? Sen kendine kariyerinde nasıl bir rota belirledin?

Tabii ki de gurur verici bir durum. Meslektaşlarımın bu tür başarılara ulaşması beni mutlu ve motive ediyor. Akışta olduğum yolumda umuyorum mesleğimi hakkıyla yapıp ben de başarılara imza atarım.

Son günlerde kafanı yastığa koyduğunda en çok neler geçiyor aklından?

Uzun zamandır kafamı yastığa koyduğumda düşündüğüm tek şey, ertesi gün çekeceğimiz sahneler oluyordu. Sezon finaline girdiğimiz için artık planladığım tatilleri düşünmeye başladım. Yorgunluğumu atacağım, sevdiklerimle vakit geçireceğim, güzel anlar yaşayacağım, harika bir tatil hayali kuruyorum.

Hayallerinin zirvesinde ne var?

İleriye dönük planlarım ve hayallerimden çok ve detaylı bahsetmeyi seven biri değilim. Ama kariyerimin gidişatından şu an çok memnunum. Umarım içinde hep kendimi mutlu ve özgür hissedeceğim, başarılı olacağım projelerde yer almaya devam ederim.

Senin dünyanın üç harikasını sorsak… İlk olarak aklına neler geliyor?

Aile, müzik, aşk.

Sıkı bir takipçi kitlen var. Sosyal medya senin için ne ifade ediyor?

Sosyal medyada karşılaştığım ilgi ve destek benim için çok özel. İşimin de bir parçası olduğu için sosyal medyayı aktif olarak severek kullanıyorum.

Fanlarından biriyle sevgili olur muydun?

Sevgileri beni mutlu ediyor. Ama öyle bir durumun sağlıklı olacağını düşünmüyorum. O yüzden hayır.

Seni Instagram’da bir fotoğraf üzerine çift tıklatan şey nedir?

Estetik, ilham verici ve samimi olması. Kimi zaman da eğlenceli olması. Dijital dünyanın nimetleri hepimizi cezbediyor. Telefondan akıllı saate ve hatta dizüstü bilgisayara, pek çoğu aksesuar anlamında bir stil öznesi olmayı bile başarıyor. Adım sayar, kalp atışı, nabız ölçme gibi uygulamalar da cabası.

Sen dijital ürünleri ne derece ne amaçla kullanıyorsun? Seçiminde hangi özellikler, neler etkili oluyor?

Hayatımı kolaylaştırması, günlük hayatımda planlayıcı anlamda yardımcı olması, yine estetik anlamda bana hitap etmesine dikkat ediyorum. Bir nevi dijital olarak daima yanımda olan bir asistan gibi. Pek çok kişiye ulaşabiliyorsun. Hayatta nasıl bir misyonun olduğunu düşünüyorsun? Bana bahşedilen tüm güzellikleri sonuna kadar yaşayabilmek ve yaşatabilmek.

