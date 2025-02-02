Ultra uzun ve akıcı saçlar

Bu yılın en baskın trendlerinden biri, bel hizasına kadar uzanan ultra uzun saçlardı. Beyoncé, platin sarısı bel boyu saçlarıyla sahneyi adeta ele geçirirken, Chappell Roan ikonik bordo renkli saçlarını Dom Floretta’nın dokunuşuyla sergiledi. Country müziğin gözdesi Kacey Musgraves ise klasikleşmiş, ortadan ayrılmış ve pürüzsüz uzun saçlarıyla zarafetini konuşturdu. Paris Hilton, Olivia Rodrigo, Kelsea Ballerini ve Coco Jones da yumuşak deniz kızı dalgalarını tercih ederek bu trendi güçlendirdi.

Eski Hollywood esintileri

Kırmızı halıda nostaljik esintiler de dikkat çekiciydi. Cardi B ve Kali Uchis, cesur ve yandan süpürülmüş dalgalı saçlarıyla klasik Hollywood ihtişamını günümüze taşıdı. Özellikle Cardi B’nin büyük bukleleri, dramatik bir görünüm sunarak ona star ışığı kattı. Sabrina Carpenter ise imzası haline gelen zahmetsiz, hacimli ve romantik dalgalarıyla gecenin ilham veren isimlerinden biri oldu.

Zahmetsiz ve şık topuzlar

Şıklığı ve modernliği bir araya getiren topuzlar, Grammy gecesinde birçok ünlü ismin tercihi oldu. Chappell Roan, kabarık ve doğal buklelerden oluşan zarif bir topuzla karşımıza çıkarken, Sabrina Carpenter gibi isimlerin klasik topuzları da farklı yorumlarla kırmızı halıda kendine yer buldu.

Küt kesimler ve geri önen kaküller

Grammy ödüllü Miley Cyrus, geçen yılki 70’ler esintili hacimli saçlarından vazgeçerek, bu yıl daha keskin ve sofistike bir görünümle dikkat çekti. Kısa, küt ve yüzü çerçeveleyen katlarıyla minimalist ama etkileyici bir tercih yaptı. Chrissy Teigen, Dyson’un dokunuşuyla pürüzsüz ve modern bir bob kesimle karşımıza çıkarken, Taylor Swift, Lady Gaga ve Miley Cyrus sayesinde künt kaküllerin geri dönüşü de resmen tescillenmiş oldu.

Bu yılın Grammy kırmızı halısı, saç trendleri açısından cesur, sofistike ve güçlü görünümlerin harmanlandığı bir geceydi. Ultra uzun saçlardan hacimli dalgalara, klasik Hollywood tarzından modern küt kesimlere kadar her zevke hitap eden bir güzellik şöleni yaşandı. Şimdiden, bu trendlerin yıl boyunca birçok kırmızı halı etkinliğinde yankı bulacağı kesin!