Pınar Altuğ Tamer Karadağlı’ya destek çıktı: Çok zarif bir adamdır

Oyuncu Pınar Altuğ, Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde yaşanan polemiği değerlendirdi.

“Bana çok saçma geliyor”

Olayın cinsiyetçi bakış açısıyla değerlendirildiğini ve üzüntüyle karşıladığını belirten Altuğ, “Bana çok saçma geliyor. Şöyle bir gerçek var, ödül törenlerinde çok insan ödül alır. Sırası gelen çıkar ödülünü teslim alır, ardından ödülle teşekkür konuşmasını yapar. Bu insana güç katar, ödülü göstere göstere konuşursunuz. Konuşmanızı yapar inersiniz, bunun da belli süresi olmalıdır. Sizden öncekiler ve sonrakiler de vardır. Oscar’da 45 saniyeden fazla konuşamazsınız mesela” ifadelerini kullandı.

“Tamer Karadağlı ile telefonda konuştuk”

Tamer Karadağlı ile telefonda konuştuklarını söyleyen güzel oyuncu, konunun cinsiyetçiliğe dayandırılmasına ise tepki gösterdi.

Altuğ, “Törenler ağzınıza geleni söylediğiniz bir yer değildir. O tören içindekilerinizi dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yer değildir. Sen konuşurken arkadaki kişi beklemek durumunda da değildir. Bu durum niye cinsiyetçiliğe varıyor onu bilmiyorum. Tamer’le iki gündür konuşuyoruz, gülüyoruz yani. Siz böyle arkada direk gibi beklemek ister misiniz? Ödülü takdim edecek kişi senin konuşmanı beklemeden sahneden inebilir. Ödül verirken ‘Sus mu diyorsunuz?’ gibi bir tavır yakışıksız. Kim kime saygısızlık yaptı o beni ilgilendirmiyor. Cinsiyetçi bir yaklaşım olarak görmeyi manasız buluyorum. Ben orada terbiyesizlik görmedim. Ben arkadaşımın saygısız ve terbiyesiz biri olmadığını biliyorum. Aksine kadınlara çok zarif bir adamdır, bunu da Tamer Karadağlı, 19 yıllık partneri olarak söylüyorum” dedi.