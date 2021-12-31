Canlı renkler, eğlenceli desenler, mutluluk fitilini ateşleyen bir stil! “Dopamine Dressing” günümüz moda dünyasında popüler olan terimlerden biri. Rengarenk giyinerek dopamin salgılayabilir miyiz gerçekten? Karanlık ve soğuk kış günlerinde denemeye değer!

Dopamin, beyindeki ödül ve dikkat işlevleriyle bağlantılı bir kimyasal. Dopamin hormonu salgılandığında kendimizi iyi hissediyoruz ve aynı davranışı tekrar etmemiz konusunda motive oluyoruz. Dopamine Dressing de, giyildiğinde bizi mutlu eden birtakım renklerin olduğu kanısını taşıyan bir trend. Ancak bu trend bilimsel nitelikler taşımıyor. Çünkü psikologlar, renklerin kültürel anlamları da olduğu için, evrensel olarak mutlu eden renklerin olamayacağını düşünüyor. Örneğin beyaz, Batı kültüründe doğallığı simgelerken Doğu kültüründe ölüm ve yas ile ilişkilendiriliyor. Bu yüzden Dopamine Dressing daha çok kişisel tercihlerimizden yansıyan imajlarla güçlenebilir denilebilir. Sizi iyi hissettiren renk sarı olmak zorunda değil. Siyah da olabilir! Burada önemli olan, renge yüklediğiniz misyon. Bazı araştırmalara göre, siyah renk giyen insanlar daha otoriter algılanıyor. Bu nedenle de insanlar üzerinde daha fazla etkiye sahip oldukları düşünülüyor. Yani siyah giyinirken amacınız özgüvenli ve güçlü hissetmekse, kesinlikle giysinin getirdiği his sizi mutlu edebiliyor. Ancak siz yeşil ile kendinizi güçlü hissediyorsanız, ne bilimin ne de modanın buna bir itirazı yok. Peki asıl sorumuza dönelim: Giydiklerimiz bizi gerçekten mutlu edebilir mi?

Pandemi sonrası canlılığı

Pandemi döneminde çoğumuz rahat ve konforlu giysilere yöneldik. Pandeminin yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte ise pek çok alanda olduğu gibi kıyafetlerde de yenilik, estetik ve canlılık aramaya başladık. Moda dünyası elbette durumun fazlasıyla farkındaydı. Böylece; şeker pembesinden turuncuya fırça darbelerinden grafik baskılara çeşitli şekillerde çeşitli renkleri kucaklayan Dopamine Dressing, 2021-22 Sonbahar/Kış koleksiyonlarında kendini gösterdi. Aslına bakarsanız, 1. Dünya Savaşı sonrası 20’li yıllarda yaşanan gösterişli giyim furyası da bunun farklı bir örneğiydi.

Şimdi kuralı bir kez daha tekrarlıyoruz: İyi hissettiren, dopamin etkisi yaratacak, mutluluk hissini arttıran renklerde giyinmek! Tavsiyemiz ise en sevdiğiniz rengi dolabınıza daha fazlaca eklemek. Bu renkler size mutlu olduğunuz bir anı, yeri veya insanı hatırlatabilir. Hangi rengin size keyif ve özgüven verdiğinin farkına varın ve onu giyerek güne güzel bir başlangıç yapın.Siz yine de Dopamine Dressing trendinin yükselişteki renk bloklarına da mutlaka bir göz atın.

Yazı Miray Akbaş