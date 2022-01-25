Sinema dünyasının önemli oyuncularından Michael Madsen’in oğlunun başından silahla vurularak öldü. Polis kayıtlarına şüpheli intihar olarak geçti.

“Şüpheli intihar”

Oyuncu Michael Madsen’in 26 yaşındaki oğlu Hudson Lee Madsen Hawai’nin Oahu adasındaki evinde başından silahla vurularak öldüğü tespit edildi. Polis olay yerinde yaptığı inceleme sonrası ölümü “şüpheli intihar” olarak değerlendirdi.

Quentin Tarantino’nun yönettiği Rezervuar Köpekleri filmindeki oyunculuğu ile bilinen ünlü Oyuncunun beş çocuğundan biri olan Hudson Madsen, eşi Carlie ile birlikte Hawai’de yaşıyordu.

Hudson Madsen, Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino’nun da vaftiz oğluydu. Hudson’ın babası Michael Madsen ile Tarantino, aralarında Rezervuar Köpekleri ve Kill Bill serisinin de bulunduğu birçok filmde birlikte çalışmıştı.

64 yaşındaki Michael Madsen’ın, oyuncu DeAnna Madsen ile evliliğinden Hudson dışında 25 yaşında Calvin, 16 yaşında Luke adında iki oğlu daha bulunuyor. Madsen, eski eşi Jeannine Bisignano’dan da 31 yaşında Christian ve 27 yaşında Max adında çocukları da bulunuyor.