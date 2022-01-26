Magazin gündemi bomba gibi bir ayrılık haberiyle çalkalanıyor. Bir dönem ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinde rol alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in sette başlayan arkadaşlığı zamanla aşka dönüşmüştü. Ünlü çiftten kötü haber geldi ve büyük aşk bitti!

Son dönemde kıskançlık ve rekabet haberleri ile gündeme gelen Hande Erçel ile Demet Özdemir arasında yaşanan gerginlikle ilgili ortaya atılan yeni bir iddiaya göre, yeni dizi projesi ile ilgili teklif ilk önce Erçel’e gitti ve oyuncu bu teklifi reddetti. Hande Erçel’in teklifi reddetme nedeni ortaya çıktı. Meğer Demet Özdemir ile yaşananlar Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkının sonu olmuş…

“Tamamen bitti, artık dönüş yok”

Hande Erçel, geçen hafta ablası Gamze Erçel’in doğum gününü kutlamak için Sapanca’ya gitmişti. Kerem Bürsin’in kutlamaya katılmaması dikkat çekmişti.

Posta’da yer alan habere göre; Çiftin bir hafta önce yollarını ayırdığı öğrenildi. Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel’in arkadaşlarına “Tamamen bitti, artık dönüş yok” dediği söyleniyor.

İlişkide ikinci kriz

Diğer taraftan; Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında ikinci kriz patlak verdi. Aynı menajerlik şirketiyle çalışan ikiliden Demet Özdemir’in bütün işlerin önce Hande Erçel’e gitmesinden dolayı kıskançlık yaşadığı iddia edilmişti.

Demet Özdemir’in Hande Erçel’i sosyal medyadan takipten çıkması “kıskanıyor” iddialarını güçlendirmişti. Önceki gün ise yeni bir iddia gündeme geldi.

Konuşulanlara göre Demet Özdemir ve Kerem Bürsin, dijital platformda yayınlanacak bir dizide başrolü paylaşacak.

Özdemir’le aynı projede olacağını gazetelerden öğrenen Hande Erçel’in ise sinirlendiği öne sürüldü.

Güzel oyuncunun, evine gelen sevgilisi Kerem Bürsin’i “Benim niye haberim yok. Bunu gazetelerden mi öğrenecektim” diyerek kapıdan geri çevirdiği de öğrenildi. “Benim de haberim yoktu. yeni öğrendim” cevabı veren Bürsin’in, Hande Erçel’le araları açıldı.