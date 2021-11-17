Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint ‘Harry Potter’ özel bölümünde yeniden buluşuyor

Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint, 20 yıl önce bugün prömiyeri yapılan, serinin ilk filmi “Harry Potter ve Felsefe Taşı”‘nın yıldönümünü kutlamak için adına, “Harry Potter: Hogwarts’a Dönüş”‘te bir araya gelirken, yapım HBO Max retrospektifinde, Chris Columbus tarafından gerçekleştirilecek.

Harry Potter: Hogwarts’a Dönüş, tamamıyla yeni, derinlemesine röportajlar ve oyuncu sohbetleri aracılığıyla büyüleyici bir hikaye anlatmayı” vaat ediyor.

“Bu retrospektif, bu olağanüstü film serisine yüreklerini ve ruhlarını katan yetenekli oyuncular ve ekipten, 20 yıl sonra Büyücülük Dünyası ruhunu canlı tutmaya devam eden tutkulu hayranlara kadar bu kültürel fenomenden hayatlarına dokunan herkese bir saygı duruşu niteliğinde.”

Yapımcı şirket Warner Bros’un başkanı Tom Ascheim, “’Harry Potter ve Felsefe Taşı’ filminin çıkışından bu yana inanılmaz bir yolculuk oldu ve bu olağanüstü birbirine bağlı evrene nasıl evrimleştiğine tanık olmak en hafif tabirle büyülüydü” dedi.

Hayranlarını bu inanılmaz filmlerin yapımında çok özel ve kişisel bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanırken heyecanı hissedilen ekip bünyesinde oldukça güçlü isimler yer alıyor.

1 Ocak 2022’de HBO Max’te prömiyer yapacak film, gösterime girmeden hemen önce, 2022 Baharında TBS ve Cartoon Network’te yayınlanacak.