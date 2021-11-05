Çukurcuma’da bir sanat hazinesi: Avni Akmehmedoğlu

Ressam Avni Akmehmetoğlu’nun işlediği post-modern temalı eserlerin bulunduğu Atölye Tomtom Beyoğlu diğer adıyla “Azalarak Birikiyor” kapısını tüm sanatseverlere sonuna kadar açıyor.

“Sadece sen görebilirsin” adıyla farkındalık çemberimizi aralayan Atölye Tomtom, İstanbul Beyoğlu semtinde, Tomtom mahallesi’nde bulunuyor.

“Türk Picasso”

Bugüne kadar 5 binden fazla esere imza atan sanatçının tuval çalışmaları “Türk Picasso” namını vermiş. Akmehmetoğlu, “Size Türk Picasso diyorlar, nasıl oluştu bu sıfat? sorusununa şu yanıtı verdi, “Atölyeme gelenler öyle diyor. Benden resim alan birçok turist, anı defterine öyle yazıyor. Bir turist anı defterine ‘Picasso hayatta olsaydı sana benzerdi… diye yazmış’

“Türk Picassosu olarak bilinir Çukurcuma’da. Penceresiz bir bodrumdur atölyesi… Rutubet içinde… Tavanda bir ampül… Duvarlarda çoğu şasesiz resimler, resimler… Rengarenk… Eciş bücüş, deforme figürler, portreler… İyi havalarda kapının önünde sergilenir o portreler…”

Fotoğraf: Gamze Temel

Ressam Avni Akmehmedoğlu Kimdir?

1955 yılında Erzurum’da doğan Ressam Avni Akmehmedoğlu, Erzurum Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul’a göç etti. Ortaköyde bir antika dükkanı işleten ünlü ressam daha sonra Çukurcuma’da bulunan atölyesinde büyüleyici eser üretimine devam etti. Kısa zamanda ünü dünyanın bir çok ülkesine yayılan Akmehmedoğlu, yıllar sonra eserlerini Atölye Tomtom Galeri’de sergilemeye başladı.

Fotoğraf: Gamze Temel

“Ben bir Marlon Brando ve Sezai Karakoç hayranıyım”

Sezai Karakoç’un şiirlerinden oluşan tablolar girişte size selamlıyor.

Fotoğraf: Gamze Temel

“Azalarak Birikiyor”

“Ne zamandır bir şeyler var, birikiyor azalarak…” Özdemir Asaf

Atölyenin anlam dolu ismi “Azalarak Birikiyor”; azalırken biriken somut ve soyut durumları, durup düşünmemize sebep oluyor.

Fotoğraf: Gamze Temel

Ayrıca bakabilirsiniz.