İstanbul, gastronomi ve eğlence hayatı açısından dünya üzerindeki en zengin yerlerin başında geliyor. Gece hayatı ve en iyi yemek mekanları için ayın rotalarını belirledik.

Yine yeniden

Boğazın incisi Sortie’nin içinde sevenleriyle buluşan mekan muhteşem manzarası, dekorasyonu, mezeleri ve Greek Taverna konseptiyle eğlence hayatına yeni bir heyecan katıyor. Executive Chef Erol Güneş’in özenle hazırladığı yeni menü, hem sunumlarıyla hem de lezzetleriyle iştah kabartıyor. Yeni menüde Yunan, Rum, Lübnan ve Osmanlı kültüründen esintiler taşıyan modern mezeler öne çıkıyor. Mutlaka denenmesi gerekenler arasında; Oreo bisküvisinden esinlenen pancarlı Oreo, ekşi krema, şalgam suyunda yapılan lahana dolma, Alaçatı esintisi bulunuyor. Eşsiz Boğaz manzarası ve Yunan taverna konseptiyle konuklarına keyifli saatler vadediyor.

Etseverlerin gözdesi

Kaliteli malzemelerin, doğru pişirme teknikleri ile harmanlandığı mekan, atmosferi ve leziz sunumlarıyla yaşamın tadını çıkarmayı seven etseverler için Florya ve Bakırköy’ün vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor. Balıkesir’den özel bir çiftlikten seçilen etler, dry aged dolaplarda 28 gün dinlendirildikten sonra özel olarak işlenerek servis ediliyor. Porsiyonları doyurucu, fiyatları da makul olan etler, insanı keyifli bir gastronomi yolculuğuna çıkarıyor. Özel olarak hazırlanan hamburgeri ise denemeye değer.

Masalsı bir dünya

Maslak 1453’te bulunan Cahide Palazzo, eğlencenin yepyeni boyutuyla farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Dikkat çekici mimarisiyle göz kamaştıran mekan, eğlencede bilinen tüm ezberleri bozuyor. Kapıdan adımınızı attığınız andan itibaren sizi masalsı bir dünyaya davet ediyor. Göz kamaştıran heykellerle donatılan ve her bir detayı ince elenip sık dokunan mekanın mimarisi, ışıltılı detaylarla birleşerek kendinizi sarayda gibi hissetmenize olanak tanıyor. Cahide Show ekibinin ve “Cirque du Soleil”den gelen dansçıların şovları, eğlence dünyasında tam anlamıyla görsel şölen sunuyor. Son teknoloji kullanılan sahnesi ve şık atmosferi ile modern bir gazino ortamı sunuyor.

Şehrin yeni gözdesi

Dünyaca ünlü isimlerin uğrak noktası olan Nobu İstanbul, öğle yemeği menüsünü misafirleriyle buluşturuyor. Panoramik Boğaz manzarası ve en ince detayına kadar düşünülmüş dekorasyonu ile benzeri görülmeyen bir ambiyans sunan mekan, özel ve taze içeriklerle hazırlanan akşam yemeği ve Omakase yelpazesine öğle yemeği seçkilerini ekledi. Japon mutfağının dünyaca ünlü temsilcisi Nobu İstanbul’un öğle yemeği menüsünde; şefin sushi spesiyallerinden geleneksel Japon mutfağında öne çıkan Donburi’ye kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Balık, et ve sebzelerle servis edilen çeşitli Donburi alternatiflerinde Chirashi Donburi, Vegetable Spicy Garlic Donburi ve Seafood Kakiage Tempura Donburi gibi çeşitler bulunuyor. Nobu müdavimleri için yine Yellowtail Jalapeño, Black Cod Miso ve Rock Shrimp Tempura gibi Nobu’nun imza ve klasik lezzetleri öğle yemeği menüsünde yer alıyor. Vegan seçenekler de mevcut.

Hazırlayan Okan Işık