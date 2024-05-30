İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq Açıkhava’da eğlence bu yaz zirveye taşınacak. Mekan Haziran’dan Ekim sonuna kadar tiyatro oyunları ve konserlerle hem ülkemizin hem de dünyanın yıldız isimlerini sahnesinde ağırlayacak. 7000 kişilik dev kapasitesi ve farklı etkinlikleriyle Maximum Uniq Açıkhava‘da bu yaz rengarenk geçecek. Maximum Uniq Açıkhava’yla yaz, 1 Haziran’da Türk rock müziğin efsane grubu Kargo‘yla başlayacak. Son dönemde şarkılarıyla müzik sektörüne damga vuran Semicenk 14 Haziran’da, Türk pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener 26 Haziran’da sevenleriyle buluşacak. 5 Temmuz’da başarılı sanatçı Buray ve 8 Ağustos’ta farklı tarzlarıyla dikkat çeken Büyük Ev Ablukada Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak.

2-3 ve 24 Haziran’da Demet Akbağ ve Salih Bademci’nin başrollerinde yer aldığı Aydınlıkevler, 8-9 Temmuz’da Şener Şen’in yoğun ilgi gören oyunu Zengin Mutfağı ve 30 Haziran’da başrolünde Engin Günaydın ve Cengiz Bozkurt’un olduğu Hücreler, açıkhavada ilk kez tiyatroseverlerle buluşacak.

29 Haziran’da ünlü Belçikalı grup Oscar and the Wolf, 12 Temmuz’da Balkan müziğinin en büyük maestrolarından Goran Bregovic, 12 Ekim’de global müzik dünyasının yükselen Türk yıldızı Inji ve 28 Ekim’de elektronik müziğe yeni bir soluk getiren Darkside gibi dünya müziğinin yıldız isimleri Maximum Uniq Açıkhava’da müzikseverlerle buluşacak. Mekanda, birbirinden farklı etkinlikler yaz boyunca devam edecek.

MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA YAZ ETKİNLİKLERİ

1 Haziran Cumartesi Kargo

2 Haziran Pazar Aydınlıkevler

3 Haziran Pazar Aydınlıkevler

14 Haziran Cuma Semicenk

24 Haziran Pazartesi Aydınlıkevler

26 Haziran Çarşamba Sertab Erener

29 Haziran Cumartesi Oscar and the Wolf

30 Haziran Pazar Hücreler

5 Temmuz Cuma Hücreler

8 Temmuz Pazartesi Zengin Mutfağı

9 Temmuz Salı Zengin Mutfağı

12 Temmuz Cuma Goran Bregovic Wedding and Funeral Band

9 Ağustos Cuma Büyük Ev Ablukada

12 Ekim Cumartesi Inji

28 Ekim Pazartesi Darkside