Ruh eşini bulmakla alakalı tonlarca teoriler üretiliyor. Bazıları hayatımızda sadece bir adet ruh eşimiz olabileceğini iddia ederken bazılarımız ise birden çok ruh eşimizin olabileceğini söylüyor. Peki siz hangi gruptasınız? Ruh eşimiz mi ruh eşlerimiz mi?

Biraz klişe olacak belki ama ruh eşini bulanlar hep der ki: “sen farkında olmadan oluverir”. Biliyoruz ki ruh eşinizi bulmak için tarih, saat ve zaman yoktur. Hatta konumunuzun bile bir önemi yoktur! Ruh eşini bulamayanlara bizden tavsiye; arkanıza yaslanın ve kadere bırakın.

Biz sizler için bazı uzmanlara danıştık ve tüm bu “ruh eşini bulma” sürecini nasıl hızlandırabileceğimiz hakkında biraz kafa patlattık. Size 7 adımlı bir rehber hazırladık:

1- Kendin ol

Bir ruh eşinin tüm amacı zaten kendin gibi birini bulmak değil midir? O halde kendine değilsen ve kendin gibi davranmıyorsan onu nasıl bulacaksın? İlişki uzmanı Jasbina Ahluwalia durumu açıklayarak şu tavsiyede bulunuyor: ”Utanmadan utanmaz olun. Kim olduğunuza sahip çıkın. Herhangi bir parçanızla gurur duymuyorsanız, o parçanızı güçlendirmek için kendinizi cesaretlendirin. Kendini seviyorsan, ruh eşin de seni sevecek.”

2- Mükemmellik arama

Eğer kafanda ruh eşinin nasıl olması ve gözükmesi gerektiği hakkında katı bir düşünce varsa, o zaman muhtemelen ruh eşinizi kaçırırsınız. Seksolog Frenchie Davis: “Ruh eşiniz genellikle hayal ettiğiniz kişi değil, tüm kusurlarınızı yansıtan ve kendinizi daha çok sevmenizi sağlayacak bir bedene sahip sevgi varlığıdır.” diyor. “Kusurlarınız olarak gördüğünüz şeylerde ruh eşinizi bulacaksınız. Kendin hakkında sevmekten korktuğun şeye hayran olan kişi olacak.”

3- Yavaştan al

Flört ve ilişki uzmanı Laura Bilotta, “Ruh eşinizi bulmak söz konusu olduğunda işleri aceleye getiremeyeceğinizi unutmayın.” (sonuçta hızlı giden ata neler olacağını biliyoruz :)) “Biraz zaman alabilir; ancak zamanlama doğru olduğunda her şey yoluna girecek.” diyor.

Eğer tezcanlı, sabırsız bir insansanız (balık burçları sizi görüyoruz) “Sabırlı olun ve pozitif kalın. Kendiniz üzerinde çalışmak için biraz zaman ayırın, ne aradığınızı ve sizi neyin mutlu edeceğini düşünün. Ve ‘mükemmel olan’ı aramak yorucu oluyorsa, kendinizi tamamen içine koyabilmeniz için flört etmeye geri dönmeye hazır olacak kadar kendinize zaman tanımayı zayıflık olarak görmeyin. Bunu da bir deneyim olarak görüp, yolculuğun tadını çıkarmalı ve ruh eşinizin, onlar için hazır olduğunuzda geleceğine güvenmelisiniz.”

4- Kendini çöz

Bunu kimin duyması gerekiyor bilmiyoruz fakat ruh eşinizi bulmak online alışveriş yapmak kadar kolay değil. Flört koçu Stef Safran size “hayatınızın her alanına yatırım yapın.” Tavsiyesinde bulunuyor. Bunu, cildinize iyi bakmak, bakımınıza özen göstermek, düzenli egzersiz yapmak, hobi edinmek gibi çeşitli aktiviteler şeklinde düşünebiliriz. Bu şekilde size en uygun kişiyi bulmak için kendiniz hakkında daha fazla bilgi sahibi olursunuz.

5- Yelkenleri hemen suya indirme

Elbette diğer insanların kusurlarını anlamak ve kabul etmek önemlidir. Sonuçta ruh eşiniz ile aranızda destansı bir aşk olmalıdır. Çöpçatanlık uygulamasında eşleştiğiniz herhangi bir kişiyle bu tür bir duyguyu aceleye getiremez veya zorlayamazsınız.

Lisanslı evlilik ve aile terapisti Moe A. Brown “Ruh eşiyle tanışmak isteyen herkesi basit bir şeyi yapmaya davet ediyorum: Aynanızın karşısına geçin ve kim olduğunuza bakın. Kendinizi tanıyın. En yüksek modunuzda, kendinizi en iyi şekilde hissettiğinizde yüz ifadenizi, vücudunuzu tanıyın. İşte ruh eşini bulmak için bu enerjiye ihtiyacınız olacak.”

6- Sizi olduğunuz gibi kabul eden birini bulun

Kendi tarafınızdan çok çaba sarfediyor olabilirsiniz. Fakat bu diğer kişi tarafından karşılık bulamazsa yapacağınız bir şey yoktur. İlişki uzmanı Anita Chlipala şöyle diyor: “Sizi olduğunuz gibi kabul eden, sizi ve bakış açınızı, duygularınızı anlamaya çalışan ve farklılıklarınız üzerinde siz saygı duyan, sizi değiştirmeye çalışmayan, sizinle birlikte olmak için istekli birini bulun.” First Comes Us: The Busy Couple’s Guide kitabının yazarı Anita şöyle devam ediyor: “Size bağlı olduğunu hissettiren ve ilişkiyi yürütmek için işbirliği yapmaya istekli birini bulun. Bir ilişki sihirli bir değnekle yaratılmaz, iki tarafın da çabası ve özverisi sonucu oluşur.”

7- Pratiğe dök

Ve son olarak, ruh eşinizi bulmak için gerçekten çalışmaya başladığınızda, bu ilişkiyi sürdürmek için çaba göstermenin, işe koyulmanın zamanı geldi. Doktor Jess O’Reilly: “Birbirinizin ihtiyaçlarını anlamaya çalıştığınızda ve aynı zamanda bir kişinin tüm ihtiyaçlarını fiziksel, sosyal, pratik veya cinsel olarak karşılayamayacağını kabul ettiğinizde ilişkiler gelişir.” ve şöyle devam ediyor: “Ruh eşi olmak devam eden ve birbirinizi yargılamayı bıraktığınız, açık iletişimi gerektiren bir süreçtir. Birinin ruh eşi olmak için mükemmel olmanız gerekmez, ancak iki tarafın da bu ilişkinin yürümesi için aynı çaba (zaman, iletişim, rahatlık alanlarının genişlemesi) sarfetmesi gerekir.”