Girişimci/ Tasarımcı Begüm Sarıer imzasıyla; ana manifestosu elle üretmek, birleştirmek olan ve ismini bir örümcek ailesinden alan Zygielle, emeğini elleriyle üreten kadınlar tarafından hayata geçiriliyor. Kişilerin kendini özgür hissetmesini, tarzını özgünce yansıtmasını benimseyen felsefesiyle günden geceye stilleri tamamlayan Zygielle, bu yaz kendini özel hissetmek isteyenlere sıra dışı görünümler sunuyor.

2000’li yıllarda dünya modasında hükmünü sürdüren enerjik tarzdan esintilerin vurgulandığı “Daydream” koleksiyonunda turuncu, pembe, mavi gibi yaz renklerinin enerjisini yansıtacak tonlar öne çıkıyor. Hayal kurmayı seven ve hayallerinin peşinden giden, kendi hikayesini yazmaktan vazgeçmeyenlerin tarzlarını tamamlayacak olan “Daydream” koleksiyonu; özgür, özgün ve güçlü kalmak isteyen herkese hitap ediyor.

Özel günlerden davetlere, etkinliklerden günlük stile uzanan geniş kombin seçeneğiyle her zevke ve tarza hitap eden tasarımlara www.zygielle.com adresinden ulaşılabilir.

1 of 6 - +